Regionale Nachrichten und News
  EM-Viertelfinale erreicht: Frauen folgen Männer-Team

Der deutsche Topspieler Benedikt Duda.
Das deutsche EM-Team.
Erfolgreiches Comeback: Nina Mittelham gewinnt ihr erstes EM-Spiel nach langer Verletzungspause.
Der deutsche Topspieler Benedikt Duda.
Das deutsche EM-Team.
Erfolgreiches Comeback: Nina Mittelham gewinnt ihr erstes EM-Spiel nach langer Verletzungspause.
EM-Viertelfinale erreicht: Frauen folgen Männer-Team
Drittes EM-Spiel, dritter 3:0-Sieg: Die deutschen Männer und Frauen erreichen bei der Tischtennis-Team-EM das Viertelfinale. Vor allem die Männer sind diesmal gefordert.

Zadar.

Die deutsche Tischtennis-Nationalmannschaft hat bei der Team-Europameisterschaft in Zadar den ersten Härtetest bestanden. Benedikt Duda, Patrick Franziska und Dang Qiu schlugen den Medaillenkandidaten Dänemark mit 3:0 und zogen dadurch ins Viertelfinale ein. "Das war ein Statement heute. Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht", sagte Duda. Nächster Gegner ist am Freitag der EM-Gastgeber Kroatien.

Das deutsche Frauen-Team trifft in der Runde der besten Acht auf Schweden. Beim klaren 3:0-Achtelfinalsieg gegen Außenseiter England holten Annett Kaufmann, Sabine Winter und die lange verletzte Nina Mittelham bei ihrem ersten Turnier-Einsatz die Punkte für die Titelverteidigerinnen.

Erfolgreiches Comeback: Nina Mittelham gewinnt ihr erstes EM-Spiel nach langer Verletzungspause.
Erfolgreiches Comeback: Nina Mittelham gewinnt ihr erstes EM-Spiel nach langer Verletzungspause.
Die Dänen waren mit ihren Bundesliga-Profis Anders Lind (Borussia Dortmund) und Jonathan Groth (TTC Fulda-Maberzell) der schwerste Gegner, den die deutschen Männer als Gruppensieger in der ersten K.-o.-Runde zugelost bekommen konnten. Wichtig aus deutscher Sicht war deshalb, dass der Weltranglisten-Achte Duda den ehemaligen Doppel-Europameister Groth im ersten Match in fünf Sätzen niederrang.

Duda sehr selbstbewusst

Franziska und Dang Qiu gewannen ihre Spiele danach ohne Satzverlust. "Als die Auslosung kam, haben wir kurz geschluckt", sagte Duda. "Aber wir sind mit den Nummern 8, 14 und 15 der Welt hier. Die müssen erstmal drei Punkte gegen uns machen. Mit dem Selbstvertrauen gehen wir auch in die nächsten Spiele."

Im Falle eines weiteren Sieges könnte das Team von Bundestrainer Jörg Roßkopf bereits am Samstag im Halbfinale auf den Topfavoriten Frankreich treffen. Für den neunmaligen Mannschafts-Europameister Deutschland ist es das erste EM-Turnier seit dem Karriereende von Timo Boll. Die ehemaligen Seriensieger wollen sich in Zadar den EM-Titel zurückholen, den sie 2023 in Malmö im Finale gegen Schweden verloren. (dpa)

