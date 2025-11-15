Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Emma Aicher fährt in Levi aufs Slalom-Podest

Emma Aicher fuhr überraschend auf das Podium beim Weltcup-Slalom in Levi.
Emma Aicher fuhr überraschend auf das Podium beim Weltcup-Slalom in Levi. Bild: Marco Trovati/AP/dpa
Lena Dürr verpasste einen Podestplatz knapp.
Lena Dürr verpasste einen Podestplatz knapp. Bild: Marco Trovati/AP/dpa
Seriensiegerin Mikaela Shiffrin fuhr in einer eigenen Liga.
Seriensiegerin Mikaela Shiffrin fuhr in einer eigenen Liga. Bild: Marco Trovati/AP/dpa
Emma Aicher fuhr überraschend auf das Podium beim Weltcup-Slalom in Levi.
Emma Aicher fuhr überraschend auf das Podium beim Weltcup-Slalom in Levi. Bild: Marco Trovati/AP/dpa
Lena Dürr verpasste einen Podestplatz knapp.
Lena Dürr verpasste einen Podestplatz knapp. Bild: Marco Trovati/AP/dpa
Seriensiegerin Mikaela Shiffrin fuhr in einer eigenen Liga.
Seriensiegerin Mikaela Shiffrin fuhr in einer eigenen Liga. Bild: Marco Trovati/AP/dpa
Wintersport
Emma Aicher fährt in Levi aufs Slalom-Podest
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Skirennfahrerin Emma Aicher gelingt beim Slalom in Levi ein starker Auftritt: Die 22-Jährige fährt als Dritte aufs Podest und lässt Teamkollegin Lena Dürr knapp hinter sich.

Levi.

Die deutsche Skirennfahrerin Emma Aicher hat einen Start nach Maß in die Slalom-Saison hingelegt. Beim Torlauf im finnischen Levi raste die 22-Jährige als Dritte gleich auf das Podest. Sie musste sich nur der einmal mehr überragenden Siegerin Mikaela Shiffrin aus den USA und der Albanerin Lara Colturi auf Rang zwei geschlagen geben. "Ich bin sehr zufrieden heute, das hatte ich überhaupt nicht erwartet", sagte Aicher.

Ihre Teamkollegin Lena Dürr wurde Vierte und sorgte damit für das zweite deutsche Top-Resultat des Nachmittags. "Im ersten Moment bisschen bitter, vor allem wenn es so knapp hergeht", sagte die 34-Jährige, aus deren Sicht es aber dennoch ein "sensationeller Start in unsere Slalom-Saison" war. "Chapeau an Emma", lobte Dürr ihre Teamgefährtin.

Aicher hatte es gegen Ende des vorigen Winters mit zwei Siegen und einem zweiten Platz jeweils in Speed-Events schon unter die Top 3 im Weltcup geschafft. Nun klappte es erstmals auch im Slalom. Die Zukunftshoffnung des Deutschen Skiverbandes (DSV) machte bei dem Event am Polarkreis im zweiten Durchgang vier Plätze gut und verdrängte Dürr sowie die zeitgleiche Amerikanerin Paula Moltzan um jeweils 15 Hundertstelsekunden vom Podium.

Riesen-Vorsprung für Shiffrin

Eine Klasse für sich war derweil Shiffrin, die ihren 102. Sieg im Weltcup feierte - und das mit einem Vorsprung von 1,66 Sekunden auf Colturi und sogar 2,59 Sekunden auf Aicher. Der traditionelle Slalom-Saisonstart in Levi bleibt eines ihres Lieblingsevents: In Lappland feierte sie schon ihren neunten Weltcupsieg und damit die neunte Patenschaft für ein Rentier.

Seriensiegerin Mikaela Shiffrin fuhr in einer eigenen Liga.
Seriensiegerin Mikaela Shiffrin fuhr in einer eigenen Liga. Bild: Marco Trovati/AP/dpa
Seriensiegerin Mikaela Shiffrin fuhr in einer eigenen Liga.
Seriensiegerin Mikaela Shiffrin fuhr in einer eigenen Liga. Bild: Marco Trovati/AP/dpa

Am Sonntag (10.00/13.00 Uhr/Eurosport und ZDF-Stream) sind in Finnland die Männer an der Reihe. Der DSV nominierte neben Topfahrer und Podestkandidat Linus Straßer noch drei weitere Athleten für das Flutlichtrennen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
26.10.2025
4 min.
Deutsche Hoffnungsschimmer beim Sieg des Ski-Dominators
Feierte in Sölden seinen 46. Weltcup-Sieg: Marco Odermatt.
Wind, Nebel, Schneefall: Beim Alpin-Auftakt in Sölden ist alles dabei. Marco Odermatt ist wieder mal nicht zu schlagen, ein Deutscher nah dran an den Top Ten. Bei den Frauen gibt es einen Heim-Sieg.
Christoph Lother, dpa
20:00 Uhr
3 min.
Chemnitzer Finanz-Sorgen: Was wird aus der geplanten Straßenbahn zum Zeisigwald?
Mit der Straßenbahn ins Chemnitzer Fußballstadion? So ähnlich könnte das aussehen.
An der Trasse über die Sachsen-Allee und das CFC-Stadion wird seit Jahren geplant. Nun äußert sich OB Schulze.
Michael Müller
15.11.2025
4 min.
Zwei Ausreißer im Erzgebirge: Fünfjährige aus Kindergarten in Oberwiesenthal ausgebüxt
Die Kindertagesstätte Regenbogen in Oberwiesenthal befindet sich seit 30 Jahren in Trägerschaft des Johanniter-Kreisverbandes Erzgebirge.
Zwei Vorschulkinder haben in dieser Woche im Kurort am Fichtelberg für Aufregung gesorgt. Doch wie konnten die beiden unbemerkt verschwinden?
Antje Flath
25.10.2025
2 min.
Scheib feiert Heimsieg bei Ski-Auftakt - Dürr beste Deutsche
Die Österreicherin Julia Scheib feierte in Sölden ihren ersten Weltcup-Sieg.
Julia Scheib sorgt beim alpinen Saisonstart in Tirol für eine Überraschung und lässt die Österreicher jubeln. Mikaela Shiffrin verpasst das Podest knapp. Die Deutschen landen außerhalb der Top Ten.
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
19:54 Uhr
2 min.
Thüringer HC feiert klaren Heimsieg
Rikke Hoffbeck Petersen und die Bundesliga-Handballerinen des Thüringer HC ließen TuS Metzingen keine Chance.
Im letzten Bundesligaspiel vor der WM zeigen die Thüringer Handballerinnen gegen Metzingen einen dominanten Auftritt. Schon zur Pause führen sie deutlich.
Mehr Artikel