  • Emotionaler Abschied: Trapp von Fans gefeiert

Kevin Trapp wurde von Eintracht Frankfurt vor dem Champions-League-Spiel gegen Galatasaray Istanbul feierlich verabschiedet.
Kevin Trapp wurde von Eintracht Frankfurt vor dem Champions-League-Spiel gegen Galatasaray Istanbul feierlich verabschiedet.
Kevin Trapp hat fast 400 Pflichtspiele für Eintracht Frankfurt bestritten. Vor dem Duell mit Galatasaray Istanbul bereiten ihm die Hessen noch einmal eine große Bühne.

Frankfurt/Main.

Begleitet von Sprechchören und tosendem Applaus der Fans hat Eintracht Frankfurt seinen langjährigen Kapitän Kevin Trapp feierlich verabschiedet. 30 Minuten vor dem Anpfiff der Champions-League-Partie gegen Galatasaray Istanbul erhielt der im Sommer zum FC Paris gewechselte Ex-Nationaltorwart als Abschiedsgeschenk die lebenslange Vereinsmitgliedschaft. "Ich bin sehr, sehr dankbar für alles, was ich hier erleben durfte. Mich in diesem Rahmen verabschieden zu dürfen, ist schon etwas ganz Besonderes", sagte Trapp beim Streamingdienst DAZN.

"Du bist nicht nur ein Vorbild geworden, sondern hast auch Titel gewonnen. Du bist eine Legende in diesem Club für alle Zeiten", würdigte Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann den 35-Jährigen. Der sichtlich gerührte Trapp bedankte sich vor allem bei den Fans für die gemeinsamen Jahre. "Mit euch alles gemeinsam erleben zu dürfen, war das Größte in meiner Karriere", sagte der Schlussmann und fügte hinzu: "Ich werde nie ganz weg sein."

Trapp bestritt insgesamt 383 Pflichtspiele für die Hessen. Sein größter Erfolg war der Triumph in der Europa League 2022. "Du hast eine erfolgreiche Geschichte mit diesem Verein geschrieben. Dafür kann ich nur Danke sagen", erklärte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche. (dpa)

