Regionale Nachrichten und News
  • Emotionaler Eintracht-Abschied: Trapp vergießt Tränen

Bei Kevin Trapp flossen wegen des Abschieds von Eintracht Frankfurt Tränen.
Bei Kevin Trapp flossen wegen des Abschieds von Eintracht Frankfurt Tränen. Bild: Giuseppe Maffia/dpa
1. Bundesliga
Emotionaler Eintracht-Abschied: Trapp vergießt Tränen
Kevin Trapps Abschied als Torhüter bei Eintracht Frankfurt ist endgültig. Der 35-Jährige erklärt in einem Video seinen Wechsel zu Paris FC, wird dabei sehr emotional - und lässt seine Rückkehr offen.

Frankfurt/Main.

Torwart Kevin Trapp hat sich nach seinem Wechsel zu Paris FC sehr emotional von Eintracht Frankfurt verabschiedet. "So eine Entscheidung zu treffen, ist tatsächlich sehr, sehr schwer. Das muss ich, glaube ich, nicht mehr erwähnen. Ich glaube, alle wissen, wie gern ich hier bin und was mir dieser Verein und diese Stadt auch bedeuten", sagte Trapp in einem Video, das auf der Webseite des Fußball-Bundesligisten veröffentlicht wurde.

Er habe in der Vergangenheit immer wieder betont, dass er sich gerne auf dem Höhepunkt von dem Club verabschieden würde, erklärte Trapp. Nun sei deshalb auch der richtige Moment, das Kapitel Eintracht Frankfurt zuzumachen, fügte der 35-Jährige hinzu, der mit den Tränen rang.

Der Keeper unterschrieb beim französischen Erstliga-Aufsteiger aus Paris einen Vertrag bis 2028. In der Seine-Metropole lebt seine Verlobte, Topmodel Izabel Goulart. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge kassiert die Eintracht eine Ablöse in Höhe von einer Million Euro. Trapp stellte aber in Aussicht, nach seiner Spielerkarriere zum Club zurückzukehren.

Größter Erfolg mit der Eintracht war der Europa-League-Titel

Trapp war 2012 vom 1. FC Kaiserslautern nach Frankfurt gewechselt. Bei der Eintracht reifte er in der Fußball-Bundesliga zum Stammkeeper, ehe es ihn 2015 zum französischen Topclub Paris Saint-Germain zog. Nach einer einjährigen Leihe in der Spielzeit 2018/2019 kehrte der Torhüter fest zu den Hessen zurück. Mit der Eintracht gewann Trapp als Nummer eins vor mehr als drei Jahren die Europa League.

Ob der Routinier bei den Frankfurtern auch in der neuen Spielzeit Stammtorwart geblieben wäre, ist reine Spekulation. Trapp hätte sich ein Duell mit dem 22 Jahre alten Brasilianer Kauã Santos liefern müssen, der nach einer Kreuzbandverletzung an seinem Comeback arbeitet. Stattdessen konkurriert nun Michael Zetterer mit Kauã Santos. Zetterer kommt von Werder Bremen zur Eintracht und erhält einen Vierjahresvertrag. (dpa)

