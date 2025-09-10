Emotionaler Saisonstart in Berlin: Dresdner Eislöwen verlieren ihre DEL-Premiere bei den Eisbären deutlich

Sport-Mix
Dank einer routinierten Vorstellung entscheidet Meister Eisbären Berlin das Ostderby gegen den Aufsteiger aus Sachsen klar für sich. Mitten im Spiel wurde es emotional.
Die Eisbären Berlin sind furios und emotional in die neue Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gestartet. Am Dienstagabend gewann der Deutsche Meister gegen Aufsteiger Dresdner Eislöwen mit 6:2 (1:0, 2:1, 3:1). Ty Ronning, Korbinian Geibel, Andreas Eder, Marcel Noebels, Liam Kirk und Blaine Byron sorgten mit ihren Toren für den souveränen...
