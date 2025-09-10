Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Emotionaler Saisonstart in Berlin: Dresdner Eislöwen verlieren ihre DEL-Premiere bei den Eisbären deutlich

Es ging zur Sache im ersten Spiel der neuen Saison in der Deutschen Eishockey Liga. Hier verliert Berlins Blaine Byron (links) seinen Helm im Zweikampf mit Travis Turnbull von den Dresdner Eislöwen.
Es ging zur Sache im ersten Spiel der neuen Saison in der Deutschen Eishockey Liga. Hier verliert Berlins Blaine Byron (links) seinen Helm im Zweikampf mit Travis Turnbull von den Dresdner Eislöwen. Bild: Andreas Gora/dpa
Es ging zur Sache im ersten Spiel der neuen Saison in der Deutschen Eishockey Liga. Hier verliert Berlins Blaine Byron (links) seinen Helm im Zweikampf mit Travis Turnbull von den Dresdner Eislöwen.
Es ging zur Sache im ersten Spiel der neuen Saison in der Deutschen Eishockey Liga. Hier verliert Berlins Blaine Byron (links) seinen Helm im Zweikampf mit Travis Turnbull von den Dresdner Eislöwen. Bild: Andreas Gora/dpa
Sport-Mix
Emotionaler Saisonstart in Berlin: Dresdner Eislöwen verlieren ihre DEL-Premiere bei den Eisbären deutlich
Von DPA
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Dank einer routinierten Vorstellung entscheidet Meister Eisbären Berlin das Ostderby gegen den Aufsteiger aus Sachsen klar für sich. Mitten im Spiel wurde es emotional.

Die Eisbären Berlin sind furios und emotional in die neue Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gestartet. Am Dienstagabend gewann der Deutsche Meister gegen Aufsteiger Dresdner Eislöwen mit 6:2 (1:0, 2:1, 3:1). Ty Ronning, Korbinian Geibel, Andreas Eder, Marcel Noebels, Liam Kirk und Blaine Byron sorgten mit ihren Toren für den souveränen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21:02 Uhr
4 min.
Händlerherbst in Rochlitz: Die Bilder des langen Abends
 19 Bilder
Der Händlerherbst in Rochlitz hat die Innenstadt pulsieren lassen. Mode, Musik und mehr zog viele Gäste an. Und für den guten Zweck wurde geradelt.
Falk Bernhardt
21:26 Uhr
3 min.
„Viel zu ängstlich“: Harmloser FSV Zwickau kassiert Auswärtspleite
Der Zwickauer Lukas Eixler (l.) kommt hier gegen VSG-Torwart Luis Klatte zu spät. Es war eine der ganz wenigen Zwickauer Möglichkeiten im ersten Durchgang.
Der FSV Zwickau ist in der Fußball-Regionalliga bei der VSG Altglienicke mit 0:3 (0:1) unter die Räder gekommen.
Knut Berger
11:40 Uhr
4 min.
Meister setzt Ausrufezeichen: Berlin wieder der Gejagte
Meister Eisbären Berlin mit Ty Ronning (2.v.l) unterstrich seine Ausnahmestellung zum DEL-Auftakt gegen Dresden.
Die Eisbären Berlin sind nach den Eishockey-Titeln 2024 und 2025 noch längst nicht müde. Wer soll den Hauptstadt-Club stoppen? Ein langfristiger Ausfall bereitet Sorgen.
Tobias Brinkmann und Jan Schröder, dpa
09.09.2025
2 min.
Emotionaler DEL-Start: Aufsteiger Dresden ohne Chance
Ty Ronning (2.v.l.) bejubelt mit seinen Kollegen von den Eisbären Berlin den ersten Treffer der neuen DEL-Saison.
Dank einer routinierten Vorstellung entscheidet Meister Berlin das Ostderby gegen den Aufsteiger aus Sachsen klar für sich. Mitten im Spiel wurde es emotional.
11.09.2025
4 min.
„Keine Festlegung zu keinem Betrag“: Olympia statt Krankenhäuser? Was Kretschmer zu den Bundes-Milliarden in Sachsen sagt
Holt er Olympia nach Sachsen? Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) äußert sich im Landtag zur geplanten Verteilung des sächsischen Anteils an den Infrastruktur-Milliarden des Bundes.
Der Ministerpräsident nennt bei seiner Befragung im Landtag zum Infrastruktur-Sondervermögen erstmals eine Summe für den Masterplan Südwestsachsen. Prompt meldet ein Oberbürgermeister Korrekturbedarf an.
Tino Moritz
12:30 Uhr
2 min.
Insolvenz: Geschäft in der Galerie Roter Turm vorerst geschlossen
In der Galerie Roter Turm ist ein Geschäft vorübergehend geschlossen.
Der Laden war erst vor gut einem Jahr eröffnet worden. Nun sind die Regale halbleer und die Zukunft des Shops ist ungewiss.
Benjamin Lummer
Mehr Artikel