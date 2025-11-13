Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Ende einer Ära: Oliver Ruhnert verlässt Union

Ruhnert verlässt die Berliner. (Archivbild)
Ruhnert verlässt die Berliner. (Archivbild) Bild: Soeren Stache/dpa
Ruhnert verlässt die Berliner. (Archivbild)
Ruhnert verlässt die Berliner. (Archivbild) Bild: Soeren Stache/dpa
1. Bundesliga
Ende einer Ära: Oliver Ruhnert verlässt Union
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Oliver Ruhnerts kluge Transfers hatten großen Anteil am Aufstieg von Union Berlin bis in die Königsklasse. Jetzt verlässt der 53-Jährige den Club.

Berlin.

Der langjährige Geschäftsführer Oliver Ruhnert verlässt den 1. FC Union Berlin. Die Berliner haben sich mit dem 53-Jährigen, der zuletzt als Chefscout für den Club arbeitete, auf eine Beendigung der Zusammenarbeit geeinigt, wie Union mitteilte. 

"Der sportliche Weg unserer Männermannschaft seit 2018 hat unserem Club einen gewaltigen Entwicklungsschub beschert. Oliver Ruhnert hatte daran einen wichtigen Anteil, und wir sind ihm sehr dankbar für seinen Einsatz in all den Jahren", wurde Union-Präsident Dirk Zingler in der Mitteilung zitiert.

Der ehemalige Leiter der Nachwuchsabteilung des FC Schalke 04 arbeitete seit 2017 erst als Chefscout und dann als Sport-Geschäftsführer mit großem Erfolg für die Unioner. Mit klugen Transfers baute er sich bundesweit einen guten Ruf auf. Gemeinsam mit Zingler und dem damaligen Cheftrainer Urs Fischer prägte Ruhnert den Club. 

Von der zweiten Liga bis in die Champions League

"Wir haben hier zusammen Erfolge erzielt, die kaum jemand für möglich gehalten hätte und die uns keiner nehmen kann. Kern des Ganzen war für mich ein sehr enger und vertrauensvoller Austausch mit der Vereinsführung, aber auch innerhalb des gesamten Vereins", sagte Ruhnert. "Ich nehme aus diesen Jahren viele unvergessliche Momente mit und werde Union, den Menschen, die den Klub prägen, den Mitarbeitern und den Fans immer eng verbunden bleiben."

Fischer (M.) und Ruhnert (r.) prägten den Club.
Fischer (M.) und Ruhnert (r.) prägten den Club. Bild: Andreas Gora/dpa
Fischer (M.) und Ruhnert (r.) prägten den Club.
Fischer (M.) und Ruhnert (r.) prägten den Club. Bild: Andreas Gora/dpa

Nach dem Bundesliga-Aufstieg 2019 etablierten sich die Köpenicker schnell im Oberhaus. Es begann die erfolgreichste Ära der Vereinsgeschichte mit dem dreimaligen Einzug ins europäische Geschäft. 2023/2024 spielten die Eisernen sogar in der Königsklasse. In der Liga gerieten sie in dieser Spielzeit aber in den Abstiegskampf und konnten den Klassenerhalt erst in letzter Sekunde sichern.

Auf eigenen Wunsch übernahm Ruhnert danach wieder die Position des Chefscouts und ließ diese ab Januar 2025 ruhen, um sich auf seinen Wahlkampf für das Bündnis Sahra Wagenknecht zu konzentrieren. Nachdem die Partei den Einzug in den Bundestag verpasst hatte, kehrte er zurück und arbeitete mit seinem Nachfolger auf dem Geschäftsführer-Posten, Horst Heldt, zusammen. In der Öffentlichkeit trat Ruhnert nur noch selten in Erscheinung. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
09.11.2025
1 min.
Baumgart-Ärger über VAR-Eingriff: "Hat einer Lack gesoffen"
Baumgart (M.) ärgerte sich über die VAR-Entscheidung.
Union jubelt, dann greift der VAR ein: Baumgart wütet über "fünf Millimeter" Abseits.
12:57 Uhr
2 min.
Festnahmen nach Tod von Mutter und Kindern in Türkei-Urlaub
Streetfood und gerade die gefüllten Muscheln gehören für viele zu einem Besuch in Istanbul dazu. (Symbolbild)
Der Istanbul-Urlaub einer Familie aus Deutschland endet in der Katastrophe. Eine Mutter und ihre zwei Kinder sterben nach einem typischen Sightseeing-Tag. Ermittler haben einen Verdacht.
13.11.2025
2 min.
Motorstottern im Erzgebirge: So geht es nach Super-Verkaufsstopp an Tankstelle weiter
An der Star-Tankstelle in Stollberg soll wieder Normalbetrieb einziehen.
Wegen Wasser im Super-Kraftstoff hatten Autofahrer nach dem Tanken an der Stollberger Star Probleme bekommen. Inzwischen gibt es neue Erkenntnisse.
Michael Urbach
01.11.2025
3 min.
Video-Schiri kassiert Tore ein: Union gegen Freiburg 0:0
Rani Khedria kann eine Entscheidung von Schiedsrichter Storks nicht verstehen.
Zweimal wird in der Alten Försterei ein Tor bejubelt. Doch beide Treffer zählen nicht. Union Berlin kann damit seine Heimserie gegen den SC Freiburg auch im siebten Bundesliga-Jahr ausbauen.
Arne Richter, dpa
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
12:57 Uhr
3 min.
1.600 Öl-, Gas- und Kohle-Lobbyisten auf UN-Klimagipfel
Das Verbrennen von Öl befeuert die Erderhitzung. (Archivbild)
Weil die Menschen zu viel Kohle, Öl und Gas verbrennen, heizt sich der Planet gefährlich auf. Doch die Industrie, die damit Geld verdient, will Einfluss behalten - auch auf der Klimakonferenz.
Mehr Artikel