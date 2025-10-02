Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Endspiel für Klose? "Es ist fünf vor zwölf"

Schwierige Zeit als Nürnberger Trainer: Miroslav Klose.
Sportvorstand Joti Chatzialexiou fordert einen Sieg am Wochenende.
Schwierige Zeit als Nürnberger Trainer: Miroslav Klose.
Sportvorstand Joti Chatzialexiou fordert einen Sieg am Wochenende.
Eine Jobgarantie gibt es für Miroslav Klose vor dem Spiel im Düsseldorf beim 1. FC Nürnberg nicht. Der Weltmeister von 2014 kennt die Mechanismen des Geschäfts. Er nimmt die Spieler in die Pflicht.

Nürnberg.

Miroslav Klose will mit einem Auswärtssieg sein drohendes Aus bei Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg abwenden. "Die Spieler wissen, dass es kurz vor zwölf ist und dass sie jetzt liefern müssen. Aber es ist immer ein gemeinschaftliches Werk", sagte der "Club"-Trainer vor dem Spiel am Freitag (18.30 Uhr/Sky) bei Fortuna Düsseldorf.

Mit nur vier Punkten stehen die Franken nach sieben Spieltagen auf dem drittletzten Tabellenrang. Eine weitere Niederlage könnte das Ende der Amtszeit von Klose in seinem zweiten FCN-Jahr besiegeln. "Es ist und bleibt Ergebnissport", sagte Klose. Die Ergebnisse habe man "jetzt nicht eingefahren und deswegen ist ja klar, dass der Trainer infrage gestellt wird". Zuletzt hatte es eine ernüchternde 0:3-Pleite gegen Hertha BSC gegeben.

Sportvorstand Joti Chatzialexiou hatte das Spiel in Düsseldorf dieser Tage als "tabellarisch richtungsweisend" bezeichnet. "Uns hat gegen Hertha die letzte Konsequenz gefehlt, daher sind wir alle zusammen gefordert, gegen Düsseldorf keine Punkte liegenzulassen", sagte Chatzialexiou in der "Bild". (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Mehr Artikel