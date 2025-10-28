Enduro: Getzen-Rodeo im Erzgebirge ein voller Erfolg, aber geht das Spektakel weiter?

Behördliche Barrieren und ein hoher Aufwand in der Vor- und Nachbereitung stellen die Organisatoren vor eine Herausforderung.

Das Getzen-Rodeo bei Grießbach nahe Zschopau war vergangenes Wochenende als vorletzter Lauf zur Hard-Enduro-Weltmeisterschaft 2025 und mit über 10.000 Fans das erwartete Spektakel und wurde von allen Seiten als „Gesamtkunstwerk“ in den höchsten Tönen gelobt. In den letzten Jahren fand dieses, nicht ganz regelmäßig, im...