Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Enduro: Getzen-Rodeo im Erzgebirge ein voller Erfolg, aber geht das Spektakel weiter?

Das Getzen-Rodeo im Erzgebirge war 2025 wieder ein Erfolg.
Das Getzen-Rodeo im Erzgebirge war 2025 wieder ein Erfolg. Bild: Horn
Das Getzen-Rodeo im Erzgebirge war 2025 wieder ein Erfolg.
Das Getzen-Rodeo im Erzgebirge war 2025 wieder ein Erfolg. Bild: Horn
Sport-Mix
Enduro: Getzen-Rodeo im Erzgebirge ein voller Erfolg, aber geht das Spektakel weiter?
Von Thorsten Horn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Behördliche Barrieren und ein hoher Aufwand in der Vor- und Nachbereitung stellen die Organisatoren vor eine Herausforderung.

Das Getzen-Rodeo bei Grießbach nahe Zschopau war vergangenes Wochenende als vorletzter Lauf zur Hard-Enduro-Weltmeisterschaft 2025 und mit über 10.000 Fans das erwartete Spektakel und wurde von allen Seiten als „Gesamtkunstwerk“ in den höchsten Tönen gelobt. In den letzten Jahren fand dieses, nicht ganz regelmäßig, im...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
18:30 Uhr
3 min.
Freibergs Gruseltunnel am Bahnhof wird zum Instagram-Star. Jetzt kommt auch mehr Licht ins Dunkel
Neue Lampen bringen mehr Licht ins Dunkel des Fußgängertunnels am Freiberger Bahnhof.
Der Fußgängertunnel am Freiberger Bahnhof hat es im Internet zu viel Ruhm gebracht. Wird sein Ruf als Sehenswürdigkeit jetzt etwa durch neue, lichtstarke Lampen gefährdet?
Siiri Klose
18:35 Uhr
4 min.
Merz kommentiert Frauen-Forderungen zunächst nicht
Merz hatte vor rund zwei Wochen mit einer Äußerung zur Migrationspolitik der Bundesregierung eine Debatte ausgelöst.
"Fragen Sie mal Ihre Töchter", hat Merz in der "Stadtbild"-Debatte vorgeschlagen. 60 Frauen antworten ihm mit zehn konkreten Forderungen. Der Kanzler schweigt zunächst dazu.
17:06 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
21.10.2025
4 min.
Getzen-Rodeo: Auf das Finale der Enduro-WM folgt im Erzgebirge die nächste Weltmeisterschaft
Pascal Sadecki vom Team Enduro Fleischer wird als Newcomer im Getzen-Wald seine Runden drehen.
In Grießbach macht Freitag und Samstag die Hard-Enduro-WM Station. Beim Spektakel im Getzen-Wald ist erstmals ein Lokalmatador dabei, der gerade erst bei „Rund um Zschopau“ sein Können gezeigt hat.
Thomas Fritzsch
26.10.2025
3 min.
Getzen-Rodeo: Riesenspektakel vor den „besten Fans der Welt“
Vor 10.000 begeisterten Fans sicherte sich Manuel Lettenbichler seinen vierten Weltmeistertitel im Hard Enduro.
Manuel Lettenbichler ist und bleibt beim Hard-Enduro das Maß der Dinge. Beim Getzen-Rodeo bei Grießbach holte sich der Bayer vor über 10.000 Fans seinen vierten WM-Titel in Folge. Danach schwärmte der Champion vom tollen Publikum im Erzgebirge.
Thorsten Horn
Mehr Artikel