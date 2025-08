Energie Cottbus: Mit Leihspieler Duah zum Klassenverbleib

Zwei Tage vor dem Saisonstart holt Energie einen Abwehrspieler aus Dresden. Doe Lausitzer erwarten eine komplizierte Spielzeit.

Cottbus. Dennis Duah spielt in der am Samstag beginnenden Saison der 3. Fußball-Liga für den FC Energie Cottbus. Der Abwehrspieler kommt auf Leihbasis von Zweitliga-Aufsteiger und soll sich unter Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz entwickeln. Bei Dynamo hatte der vor der vergangenen Saison vom Hamburger SV verpflichtete Duah keine Drittliga-Minute erlebt.

Dennis Duah wechselt auf Leihbasis zu Energie Cottbus. Bild: Jan Woitas/dpa Dennis Duah wechselt auf Leihbasis zu Energie Cottbus. Bild: Jan Woitas/dpa

Wollitz dagegen schwärmt vom neuen Defensivmann und erwägt sogar ihn direkt in die Startformation im Spiel gegen den 1. FC Saarbrücken am Samstag (14.00 Uhr/MagentaSport) zu stellen. "Er hat eine unfassbare Schnelligkeit, 35 Kilometer pro Stunde. Das hatten wir im Abwehrbereich bislang noch nicht", sagte der Coach, der Duah insgesamt fünf Wochen im Training beobachten konnte.

Wollitz appelliert an Team

Gegen Saarbrücken soll die Mannschaft damit beginnen, Punkte gegen den Abstieg zu sammeln. "Ich erwarte Leidenschaft, ich erwarte Spieler, die Energie Cottbus sehen und nicht nur sich selbst. Ich erwarte Spieler, die dankbar und demütig sind, am Samstag beginnen zu dürfen", betonte Wollitz.

In der vergangenen Spielzeit sah es lange so aus, dass Energie direkt in die zweite Liga durchmarschieren könnte. Das scheiterte am Ende knapp. Jetzt dürfte den Brandenburgern eine schwierigere Saison drohen. Energie sei für viele ein Abstiegskandidat, weil man Spieler habe, die keine große Vita besitzen und nicht über viele Jahre hinweg konstant auf diesem Niveau gespielt hätten, sagte der Coach.

"Wir brauchen Reife mit allem, was dazugehört: Freude, Gier, Liebe, Überzeugung und Mut, um eine erfolgreiche Saison zu spielen. Und eine erfolgreiche Saison ist es, wenn Energie Cottbus den Klassenerhalt schafft, um weiter in den Strukturen sich so zu entwickeln, dass man am Ende ein Profiverein ist", sagte Wollitz. (dpa)