England muss auf Grealish und Alexander-Arnold verzichten

Burton-Upon-Trent. Die englische Fußball-Nationalmannschaft muss in den kommenden beiden Länderspielen auf Jack Grealish von Champions-League-Sieger Manchester City und Trent Alexander-Arnold vom FC Liverpool verzichten.

Beide seien zwar zum St. George’s Park in Burton-Upon-Trent gekommen. Nach medizinischen Checks wurde ein Einsatz am kommenden Samstag in der EM-Qualifikation gegen die Ukraine im polnischen Breslau und am Dienstag in einem Testspiel gegen Schottland in Glasgow wegen vorhergehender Blessuren aber ausgeschlossen. Das teilte der Verband auf seiner Homepage mit. (dpa)