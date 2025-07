Englands Hoffnung: Bloß "kein nervenaufreibendes Spiel"

Zuletzt habe sie "fast einen Herzinfarkt bekommen", sagt Englands Fußballtrainerin Sarina Wiegman. Im Finale gegen Spanien will sie sich den Stress möglichst sparen. Ihr Team spielt vorher Monopoly.

Basel.

Englands Fußballtrainerin Sarina Wiegman hofft im EM-Finale auf weniger Drama als im bisherigen Turnierverlauf. "Wir wollen kein nervenaufreibendes Spiel haben", sagte die 55-Jährige vor dem Duell des Titelverteidigers mit Spanien am Sonntag (18.00 Uhr/ZDF und DAZN) in Basel. Sie habe "fast einen Herzinfarkt in den anderen Spielen" bekommen. Sowohl im Viertelfinale (3:2 i.E. gegen Schweden) als auch im Halbfinale (2:1 n.V. gegen Italien) waren die Lionesses nach Rückständen spektakulär zurückgekommen.