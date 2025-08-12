Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • "Entmutigt": Torwart Donnarumma sieht keine Zukunft bei PSG

Gianluigi Donnarumma hat bei PSG keine Zukunft mehr
Gianluigi Donnarumma hat bei PSG keine Zukunft mehr Bild: Sven Hoppe/dpa
Gianluigi Donnarumma hat bei PSG keine Zukunft mehr
Gianluigi Donnarumma hat bei PSG keine Zukunft mehr Bild: Sven Hoppe/dpa
Fußball
"Entmutigt": Torwart Donnarumma sieht keine Zukunft bei PSG
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Über die sozialen Medien verkündet Gianluigi Donnarumma quasi seinen Abschied von Paris Saint-Germain. Er wäre gern geblieben und macht andere für die bevorstehende Trennung verantwortlich.

Paris.

Italiens Fußball-Nationaltorhüter Gianluigi Donnarumma hat sich über die sozialen Medien frustriert zum sich anbahnenden Abschied von Champions-League-Gewinner Paris St. Germain geäußert. "Leider hat jemand entschieden, dass ich nicht länger Teil der Gruppe sein und zum Erfolg der Mannschaft beitragen kann. Ich bin enttäuscht und entmutigt", schrieb der 26-Jährige in einer Nachricht in den sozialen Netzwerken. 

Donnarumma betitelte seinen Post mit der Überschrift "An die besonderen Pariser Fans", der Inhalt klang bereits wie ein unabwendbarer Abschied. "Ich hoffe, dass ich den Fans im Prinzenpark noch einmal in die Augen blicken und mich gebührend verabschieden kann", schrieb der Torwart: "Sollte das nicht gelingen, möchte ich euch wissen lassen, dass eure Unterstützung und eure Zuneigung mir unendlich viel bedeuten und ich sie nie vergessen werde."

Die PSG-Mannschaft sei für ihn wie eine "zweite Familie". Donnarumma bedankte sich bei den Teamkollegen für "jeden Kampf, jedes Lachen, jeden gemeinsamen Moment. Ihr werdet immer meine Brüder sein." Es sei für ihn eine "große Ehre", für diesen Verein und in Paris gespielt zu haben.

Luis Enrique: Meine Entscheidung

Der Torwart steht nicht im Kader für den europäischen Supercup am Mittwoch gegen Tottenham Hotspur. Dies sei seine "eigene Entscheidung", sagte PSG-Trainer Luis Enrique: "Ich trage die volle Verantwortung." Er wolle einen anderen Torhütertypen, halte Donnarumma aber nach wie vor für einen "der besten Torhüter der Welt".

Medienberichten zufolge soll Donnarumma von PSG gebeten worden sein, sich einen neuen Club zu suchen. Als wahrscheinliches Ziel gilt die englische Premier League. Donnarummas Vertrag in Paris gilt noch bis zum Sommer 2026.

Neuzugang als Nachfolger

Bei dem Duell mit Europa-League-Sieger Tottenham im italienischen Udine dürfte der jüngst vom Pariser Ligarivalen OSC Lille verpflichtete Lucas Chevalier im Pariser Tor stehen. Der 23-Jährige soll rund 40 Millionen Euro Ablöse gekostet haben.

Donnarumma war im Sommer 2021 von der AC Mailand nach Paris gewechselt und hatte mit dem französischen Hauptstadt-Club Ende Mai erstmals die Champions League gewonnen. An dem Titel war der Torwart mit teils starken Leistungen maßgeblich beteiligt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
17:04 Uhr
3 min.
Versuchter Totschlag in Plauen auf Handykamera gebannt: „Das Video macht mir fast mehr Angst als das ganze Geschehen“
Am Landgericht Zwickau wird derzeit die versuchte Tötung eines Plaueners verhandelt.
Weil er einen Mann, der ihn ungewollt filmte, angriff und mehrfach gegen den Kopf trat, muss sich ein 31-Jähriger vor Gericht verantworten. Videoaufnahmen belegen die Tat auf offener Straße in Plauen.
Claudia Bodenschatz
17:00 Uhr
1 min.
Wichtige Ortsverbindung im Erzgebirge wieder frei
Ein Teil des sanierten Straßenabschnitts zwischen Elterlein und Hermannsdorf.
Im Bereich des Ortseingangs von Hermannsdorf ist ein Abschnitt der Elterleiner Straße saniert worden. Dabei wurde auch eine nervige Engstelle beseitigt.
Kjell Riedel
11.08.2025
2 min.
Berichte: Torwart Donnarumma soll PSG verlassen
Richtig gehört? Torwart Gianluigi Donnarumma soll bei PSG vor dem Aus stehen.
Gianluigi Donnarumma und Paris Saint-Germain gehen laut Medien schon bald getrennte Wege. Die Beziehung sei vollständig zerbrochen, heißt es.
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
13.08.2025
2 min.
Berichte: Manchester City will degradierten Donnarumma
Bei Manchester City im Gespräch: Torwart Gianluigi Donnarumma.
Gianluigi Donnarumma ist einer der besten Torhüter der Welt - und trotzdem von seinem Club Paris aussortiert worden. Jetzt scheint seine Zukunft in England bei einem Startrainer zu liegen.
Mehr Artikel