"Entmutigt": Torwart Donnarumma sieht keine Zukunft bei PSG

Über die sozialen Medien verkündet Gianluigi Donnarumma quasi seinen Abschied von Paris Saint-Germain. Er wäre gern geblieben und macht andere für die bevorstehende Trennung verantwortlich.

Paris. Italiens Fußball-Nationaltorhüter Gianluigi Donnarumma hat sich über die sozialen Medien frustriert zum sich anbahnenden Abschied von Champions-League-Gewinner Paris St. Germain geäußert. "Leider hat jemand entschieden, dass ich nicht länger Teil der Gruppe sein und zum Erfolg der Mannschaft beitragen kann. Ich bin enttäuscht und entmutigt", schrieb der 26-Jährige in einer Nachricht in den sozialen Netzwerken.

Donnarumma betitelte seinen Post mit der Überschrift "An die besonderen Pariser Fans", der Inhalt klang bereits wie ein unabwendbarer Abschied. "Ich hoffe, dass ich den Fans im Prinzenpark noch einmal in die Augen blicken und mich gebührend verabschieden kann", schrieb der Torwart: "Sollte das nicht gelingen, möchte ich euch wissen lassen, dass eure Unterstützung und eure Zuneigung mir unendlich viel bedeuten und ich sie nie vergessen werde."

Die PSG-Mannschaft sei für ihn wie eine "zweite Familie". Donnarumma bedankte sich bei den Teamkollegen für "jeden Kampf, jedes Lachen, jeden gemeinsamen Moment. Ihr werdet immer meine Brüder sein." Es sei für ihn eine "große Ehre", für diesen Verein und in Paris gespielt zu haben.

Luis Enrique: Meine Entscheidung

Der Torwart steht nicht im Kader für den europäischen Supercup am Mittwoch gegen Tottenham Hotspur. Dies sei seine "eigene Entscheidung", sagte PSG-Trainer Luis Enrique: "Ich trage die volle Verantwortung." Er wolle einen anderen Torhütertypen, halte Donnarumma aber nach wie vor für einen "der besten Torhüter der Welt".

Medienberichten zufolge soll Donnarumma von PSG gebeten worden sein, sich einen neuen Club zu suchen. Als wahrscheinliches Ziel gilt die englische Premier League. Donnarummas Vertrag in Paris gilt noch bis zum Sommer 2026.

Neuzugang als Nachfolger

Bei dem Duell mit Europa-League-Sieger Tottenham im italienischen Udine dürfte der jüngst vom Pariser Ligarivalen OSC Lille verpflichtete Lucas Chevalier im Pariser Tor stehen. Der 23-Jährige soll rund 40 Millionen Euro Ablöse gekostet haben.

Donnarumma war im Sommer 2021 von der AC Mailand nach Paris gewechselt und hatte mit dem französischen Hauptstadt-Club Ende Mai erstmals die Champions League gewonnen. An dem Titel war der Torwart mit teils starken Leistungen maßgeblich beteiligt. (dpa)