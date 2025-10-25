„Enttäuschend, frustrierend und macht sauer“: Die Stimmen zum Spiel Dynamo Dresden gegen SC Paderborn

Fußball
Es bleibt dabei: Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden hat in dieser Saison noch kein Heimspiel gewonnen. Gegen den SC Paderborn verlieren die Schwarz-Gelben mit 1:2. Die Enttäuschung ist groß.
Konrad Faber (Rechtsaußen Dynamo Dresden): „Wir haben es wieder nicht hinbekommen, in erster Linie die Null zu halten. Das haben wir uns vorgenommen, doch dann bekommen wir wieder ein Gegentor mehr als der Gegner. In der zweiten Halbzeit haben wir es erst gegen Ende wieder hingekriegt, Offensivaktionen herzstellen. Und dann verlierst du das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.