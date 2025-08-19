Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Entwarnung bei Dortmunds Couto: Keine schwere Verletzung

Yan Couto nach dem groben Foul von Essens Profi Owusu.
Yan Couto nach dem groben Foul von Essens Profi Owusu. Bild: Christoph Reichwein/dpa
Yan Couto nach dem groben Foul von Essens Profi Owusu.
Yan Couto nach dem groben Foul von Essens Profi Owusu. Bild: Christoph Reichwein/dpa
1. Bundesliga
Entwarnung bei Dortmunds Couto: Keine schwere Verletzung
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem bösen Foul im DFB-Pokal muss Yan Couto vom Platz getragen werden. Der Dortmunder Profi könnte aber ein schnelles Comeback feiern.

Essen/Dortmund.

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss keinen längerfristigen Ausfall von Außenbahnspieler Yan Couto befürchten. Der 23 Jahre alte Brasilianer erlitt im DFB-Pokalspiel bei Rot-Weiss Essen (1:0) nach dpa-Informationen eine leichte Knieverletzung und eine schmerzhafte Prellung. Zuvor hatten unter anderem "Bild" und "WAZ" über die Diagnose berichtet.

Ein Einsatz zum Bundesliga-Auftakt am Samstag (18.30 Uhr/Sky) beim FC St. Pauli ist nicht ausgeschlossen. Couto war in der Nachspielzeit von Kelsey Owusu böse gefoult worden und musste im Anschluss mit einer Trage vom Rasen gebracht werden. Auch Coutos Teamkollege Julian Ryerson, der im Training einen Schlag auf die Wade bekommen hatte und deshalb in Essen fehlte, könnte eine schnelle Rückkehr feiern.

Owusu deaktiviert Instagram-Profil

Owusu war nach dem bösen Foul in sozialen Netzwerken beleidigt und teilweise mit Rassismus überzogen worden. Der 21-Jährige hat daraufhin in Abstimmung mit dem Club sein Instagram-Profil deaktiviert. "Ich glaube, es ist unverzeihlich, wenn ein Spieler so hart einsteigt. Aber es ist nicht deswegen unverzeihlich, weil der Spieler dunkelhäutig ist, sondern weil die Aktion einfach scheiße ist", kommentierte Essens Trainer Uwe Koschinat.

(dpa)

