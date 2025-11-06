Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Entwarnung in Köln: Shootingstar El Mala trainiert wieder

Said El Mala hat sich nicht schwerer verletzt. (Archivbild)
Said El Mala hat sich nicht schwerer verletzt. (Archivbild) Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
1. Bundesliga
Entwarnung in Köln: Shootingstar El Mala trainiert wieder
Einen Tag, nachdem Said El Mala das Mannschaftstraining verletzt abbrechen musste, steht der 19-Jährige wieder auf dem Platz. Möglicherweise kann der Kölner damit auch gegen seinen Ex-Club spielen.

Köln.

Entwarnung bei Said El Mala: Der Shootingstar des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln ist am Donnerstag ins Training zurückgekehrt. Nach dpa-Informationen hatte sich der 19-Jährige am Vortag eine leichte Bänderverletzung zugezogen. Damit könnte der Offensivspieler im rheinischen Derby gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (18.30 Uhr) möglicherweise zur Verfügung stehen.

El Mala hatte das Training am Mittwoch abbrechen müssen, nachdem er einen Schlag auf den Knöchel bekommen hatte. Nach einer kurzen Behandlungspause war er mit einem Eisbeutel am linken Knöchel vom Platz gehumpelt. Der U21-Nationalspieler hatte bis 2021 bei den Junioren von Borussia gespielt. Für die Kölner erzielte er in dieser Bundesliga in bislang neun Spielen vier Treffer. Zweimal stand er dabei in der Startformation. (dpa)

