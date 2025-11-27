Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Er kennt den Hype: Das rät Müller Bayerns Shootingstar Karl

Thomas Müller ist mit den Vancouver Whitecaps noch im Rennen um den Titel in der MLS. (Archivfoto)
Thomas Müller ist mit den Vancouver Whitecaps noch im Rennen um den Titel in der MLS. (Archivfoto)
1. Bundesliga
Er kennt den Hype: Das rät Müller Bayerns Shootingstar Karl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Thomas Müller war früher der große Jungstar des FC Bayern - nun ist Lennart Karl einer seiner Nachfolger. Der Routinier hat Tipps für den Teenager

Vancouver/München.

Fast zwei Jahrzehnte nach seiner eigenen Anfangszeit beim FC Bayern hat Thomas Müller einige Tipps an den neuen Münchner Shootingstar Lennart Karl. Der 17-Jährige müsse versuchen, "den Fokus auf dem Sport zu halten", sagte Müller in einem Interview von RTL/ntv und meinte: "Der Junge hat Spaß, daran zu arbeiten, er hat Spaß, sich zu verbessern." Er dürfe nun wegen des Hypes und der steigenden Erwartungen nicht zu verbissen werden, mahnte der ehemalige Bayern-Leistungsträger und unterstrich: "Es ist das Schönste, was es gibt, für den FC Bayern zu spielen."

Während Müller in der Major League Soccer (MLS) mit den Vancouver Whitecaps um den Titel spielt, erlebt Karl in seiner ersten Saison bei den Bayern gerade einen verblüffenden Höhenflug. Mit Startelfeinsätzen und Toren überzeugt der Teenager in Bundesliga und Champions League. Karl spiele "sehr erfrischend, macht auch Tore und hat wichtige Aktionen", sagte Müller.

Müller verfolgt den FC Bayern auch in Nordamerika

Die Partien seines Herzensvereins verfolge er auch aus der Ferne, selbst mit Schwierigkeiten durch die Zeitverschiebung. Es sei "manchmal gar nicht so einfach, die Spiele am Mittagstisch zu schauen", berichtete Müller. Wegen der eigenen Trainingszeiten könne er oft nur Highlight-Videos der Bayern gucken. (dpa)

