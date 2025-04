Er war Eiskunstlauf-Weltmeister und er war IM „Gerhard“ - Trauer um Tassilo Thierbach

Seine Partnerin Sabine Baeß und er gewannen 1982 in Kopenhagen als erstes und einziges Eiskunstlaufpaar der DDR WM-Gold. Nun ist Tassilo Thierbach gestorben. Ein Weggefährte erinnert sich.

Chemnitz. Bekannte wunderten sich, warum er nicht mehr ans Telefon ging, Nachbarn bemerkten, dass seine Wohnung in Siegmar ausgeräumt wurde: Tassilo Thierbach lebt nicht mehr. Am vergangenen Wochenende verstarb der frühere Eiskunstläufer an den Folgen einer Krebserkrankung im Chemnitzer Bethanien-Krankenhaus. Tassilo Thierbach, geboren am 21. Mai 1956 in Karl-Marx-Stadt, wurde nur 68 Jahre alt.

„Vor etwa vier Wochen habe ich das letzte Mal mit ihm gesprochen, da hat er nicht verraten, wie schlecht es um ihn steht“, sagt Axel Salzmann, einst selbst als Eiskunstläufer erfolgreich und seit ewigen Zeiten mit Thierbach befreundet. „Es ist ein Jammer und sehr traurig“, fährt der inzwischen 74-Jährige, stadtbekannt auch als langjähriger Gastgeber des CFC-Stammtischs im „Erdenglück“, fort, „Tassilo war ein wirklich feiner Kerl, ein guter Mensch.“

Axel Salzmann ist auch der Sohn von Irene Salzmann, die als Trainerin dem Paarlaufen in Karl-Marx-Stadt zu Glanz verhalf. Sie entdeckte Mitte der 60er-Jahre auch das Talent von Tassilo Thierbach. „Eigentlich wurden alle, die älter als fünf Jahre waren, wieder heimgeschickt“, erinnert sich Axel Salzmann, „so war das Prinzip. Doch meine Mutter meinte: ,Auch wenn er schon zwei, drei Jahre älter ist – ich schaue mir den Jungen mal an. Ich glaube, aus dem kann etwas werden.“

Ein historischer Triumph

Irene Salzmann irrte sich nicht. Sie formte Thierbach als Paarläufer. Und nach mehreren anderen Partnerinnen – mit Antje Heck war er 1973 einmal Dritter bei den DDR-Meisterschaften geworden – war mit Sabine Baeß die perfekte zweite Hälfte für das ganz große Ding gefunden. 1977 bestritten die gebürtige Dresdnerin und er ihre erste Europameisterschaft, ein Jahr später waren sie im kanadischen Ottawa auch das erste Mal bei einer Weltmeisterschaft am Start. 1979 folgten mit jeweils Bronze bei EM und WM die ersten Medaillen, 1982 die Krönung: In Kopenhagen wurden Sabine Baeß und Tassilo Thierbach Weltmeister, bejubelt vom dänischen Publikum, bejubelt in der Heimat. Das Moskauer Duo Marina Pestowa und Stanislaw Leonowitsch war genauso geschlagen wie die amerikanischen Geschwister Caitlin und Peter Carruthers.

Das zweite Mal seit 18 Jahren – 1979 hatten die Amerikaner Tai Babilonia/Randy Gardner gewonnen – standen nicht sowjetische Paarläufer bei einer WM-Siegerehrung auf dem obersten Podest. Und, was da noch keiner wissen konnte – es war ein in jeder Hinsicht historischer Triumph: Die beiden Salzmann-Schützlinge waren das erste und zugleich einzige Paar, das für die DDR WM-Gold holte.

Am Ende der Karriere von Baeß/Thierbach standen 1984 neun Medaillen bei internationalen Großereignissen, aber leider keine bei Olympia. „Drei Anläufe sind im Prinzip missglückt“, schildert Sabine Baeß im 2010 im Chemnitzer Verlag erschienen Buch „Eissterne“. Vor den Winterspielen 1976, für die das Paar qualifiziert war, brach sich Baeß bei einem Sturz in einem Schaulaufen die Kniescheibe, 1980 lief sie in Lake Placid trotz Krankheit und 40 Grad Fieber. Da wurden sie Sechste. Und 1984 in Sarajevo war der Mann schuld, dass beide am Ende als Vierte ohne Edelmetall blieben. „Damals patzte ich im Kurzprogramm beim Rittberger“, wird Thierbach in erwähntem Buch von Autorin Martina Martin zitiert.

Die Schattenseite

„Er darf nicht in Vergessenheit geraten“, mahnt Axel Salzmann, „Tassilo hat es verdient, dass man sich an ihn erinnert.“ Dazu gehört aber auch die Schattenseite seines Lebens: Von 1977 bis zur Wende war Thierbach unter dem Decknamen „Gehrhard“ als Inoffizieller Mitarbeiter für das Ministerium für Staatssicherheit aktiv. Am Eiskunstlauf-Stützpunkt Karl-Marx-Stadt bespitzelte er unter anderen seine Vereinskameradinnen Anett Pötzsch und Katarina Witt. „Über dieses Thema haben wir nie miteinander gesprochen, kein einziges Wort“, sagt Axel Salzmann. Das ist nun nicht mehr möglich.

Tassilo Thierbach, der nach seiner Sportlerlaufbahn bis 2007 ein Unternehmen der Automatenbranche betrieb, dann auch noch einmal an der Seite von Trainer Ingo Steuer als Betreuer im Chemnitzer Eislauf-Club arbeitete, lebte die letzten Jahre allein. Er war geschieden und hat einen Sohn. Der Chemnitzer Sport hat einen weiteren bekannten Namen verloren.