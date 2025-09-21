Erfolgreiches Comeback für Mourinho bei Benfica

Schon kurz nach seiner Rückkehr steht José Mourinho für Benfica Lissabon erstmals an der Seitenlinie. Beim Tabellenletzten gibt es einen standesgemäßen Sieg.

Lissabon. Das Trainer-Comeback von José Mourinho bei Benfica Lissabon ist geglückt. Das Team des 62 Jahre alten Starcoaches gewann in der heimischen Liga 3:0 (1:0) bei AVS Futebol SAD, das nun Tabellenletzter ist. "Das Wichtige heute war der Sieg", sagte Mourinho. Er wolle den Spielern dabei helfen, sich von den jüngsten Negativerlebnissen zu befreien. Das sei in der zweiten Halbzeit besser gelungen.

Bereits am Dienstag kann der Rekordmeister mit einem Heimsieg gegen Rio Ave Vila de Conde bis auf zwei Punkte an Spitzenreiter FC Porto heranrücken. Der Rivale aus dem Norden Portugals hat schon ein Spiel mehr absolviert. Mourinho hatte den FC Porto 2004 zum Gewinn der Champions League geführt.

Bei Benfica, das er im Jahr 2000 für kurze Zeit nach der Trennung vom damaligen Coach Jupp Heynckes betreut hatte, unterschrieb Mourinho Mitte der Woche einen Vertrag bis zum Sommer 2027. Der bisherige Coach Bruno Lage verlor nach der 2:3-Heimblamage in der Champions League gegen FK Karabach Agdam sein Amt. Mourinho selbst musste erst vor wenigen Wochen bei Fenerbahçe Istanbul gehen, nachdem sich das Team nicht für die Champions League qualifiziert hatte. (dpa)