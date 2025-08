Erfolgreiches Díaz-Debüt: FC Bayern gewinnt Test gegen Lyon

Luis Díaz soll den FC Bayern zu Erfolgen schießen. Im ersten Test für die Münchner deutet der Kolumbianer seine Klasse an. Nur im Abschluss schwächelt er. Ein Teamkollege bleibt vom Pech verfolgt.

München. Der neue Stürmerstar Luis Díaz hat beim FC Bayern einen erfolgreichen Einstand gefeiert. Vier Tage nach seiner Ankunft in München konnte der Kolumbianer im Testspiel gegen Olympique Lyon einen 2:1 (0:0)-Sieg bejubeln. Der 28-Jährige war sehr auffällig und leitete den Führungstreffer ein - einzig ein Tor blieb dem Ex-Liverpool-Profi trotz guter Chancen verwehrt.

Für die Treffer im ersten Sommertest des deutschen Fußball-Rekordmeisters sorgte Michael Olise: Der Franzose verwandelte nach einem Foul im Strafraum an Díaz den fälligen Elfmeter (53. Minute) und legte das 2:0 nach (62.). In der 83. Minute verkürzte Alejandro Gomes Rodriguez für den ehemaligen französischen Serienmeister.

Díaz vergibt drei Großchancen

Díaz war nach einem Elf-Spieler-Wechsel zur Pause in die Partie gekommen und wurde von Coach Vincent Kompany wie erwartet als linker Stürmer aufgeboten. Er scheiterte im Dauerregen und vor 34.500 Zuschauern in der knapp zur Hälfte gefüllten Allianz Arena dreimal freistehend vor den Lyon-Torhütern Remy Descamps und Mathieu Patouillet.

Luis Díaz (r) steht im Testspiel gegen Lyon erstmals für den FC Bayern auf dem Platz. Bild: Harry Langer/dpa

Die Münchner mussten auf Nationalspieler Aleksandar Pavlovic verzichten, der weiter ein Verletzungspechvogel bleibt. Der Mittelfeldspieler zog sich am Freitag im Training eine Fraktur der Augenhöhle zu und wurde operiert. Wie lange der 21-Jährige ausfallen wird, gaben die Bayern nicht bekannt. Er hatte in der Rückrunde der Vorsaison wegen Pfeifferschem Drüsenfieber länger gefehlt, nachdem er in der Hinrunde einen Schlüsselbeinbruch erlitten hatte.

Pavlovic im Verletzungspech - Palhinha vor Abflug

Ebenfalls nicht im Kader stand João Palhinha, dessen Abschied aus München wohl unmittelbar bevorsteht. Wie die Bayern mitteilten, sei der Portugiese wegen Transfergesprächen nicht dabei. Zuletzt war berichtet worden, dass der 30-Jährige an Tottenham Hotspur ausgeliehen werden soll - den nächsten Testspielgegner der Münchner am kommenden Donnerstag. Die Vereine seien sich über einen Deal einig. (dpa)