Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Eriksen über Kollaps: "Nur am Flughafen" erinnert daran

Wolfsburgs neuer Star Christian Eriksen.
Wolfsburgs neuer Star Christian Eriksen. Bild: dpa
Wolfsburgs neuer Star Christian Eriksen.
Wolfsburgs neuer Star Christian Eriksen. Bild: dpa
1. Bundesliga
Eriksen über Kollaps: "Nur am Flughafen" erinnert daran
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Transfer von Christian Eriksen zum VfL Wolfsburg sorgte für Aufsehen. Bei seiner Vorstellung bei seinem neuen Club spricht der Däne auch über den bekanntesten Moment seiner Karriere.

Wolfsburg.

Vier Jahre nach seinem Zusammenbruch bei der Fußball-EM wird Dänemarks Topstar Christian Eriksen nur noch am Flughafen an jenen dramatischen Moment im Parken-Stadion von Kopenhagen erinnert. 

"Ich muss nur am Flughafen an dem Scanner vorbeigehen und dann gesondert kontrolliert werden. Das ist alles. Ansonsten gibt es keine Einschränkungen. Nichts", sagte der Neuzugang des VfL Wolfsburg in einer Medienrunde über seine Gesundheit und die Nachwirkungen seines Herzstillstands.

"Ich habe seitdem nichts mehr gespürt. Mittlerweile ist das einfach ein Teil von mir - nichts Seltsames oder Trauriges", meinte Eriksen weiter. Er sei froh, "wieder als Fußballer gesehen zu werden und nicht als der Typ, der diesen Moment im Parken hatte. Ausführlich werde ich erst nach meiner Karriere darüber sprechen – das ist etwas Persönliches."

Eriksen schon im Wolfsburger Mannschaftsrat

Der 33 Jahre alte Däne hatte 2021 während des EM-Spiels gegen Finnland einen Herzstillstand erlitten und musste noch auf dem Spielfeld wiederbelebt werden. Ein halbes Jahr später setzte er seine Karriere mit einem Defibrillator fort, der ihm am Herzen implantiert wurde. Dieses Gerät würde auch einen Alarm auslösen, wenn Eriksen an einem Flughafen durch die normale Sicherheitskontrolle gehen sollte.

Nach Karrierestationen unter anderem bei Ajax Amsterdam, Tottenham Hotspur, Inter Mailand und Manchester United unterschrieb Dänemarks Rekordnationalspieler in der vergangenen Woche einen Zweijahresvertrag in Wolfsburg. Und obwohl Eriksen noch kein Spiel für den VfL bestritten hat, berief ihn Trainer Pauli Simonis gleich in den Mannschaftsrat des Fußball-Bundesligisten.

"Er ist ein großer Spieler. Wir haben nicht viele Spieler hier, die wie Christian Eriksen eine große Karriere im Ausland gemacht haben", sagte Simonis bei der Pressekonferenz zum nächsten Bundesliga-Spiel bei Borussia Dortmund (Sonntag, 19.30 Uhr/DAZN). Für den Spielmacher spreche seine Erfahrung und die Tatsache, dass er auch die acht Neuzugänge des VfL im Mannschaftsrat vertreten könne. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
19.09.2025
4 min.
Mit 90 Jahren: Mit geballter Kraft erhalten Vater und Tochter eine besondere Tradition im Erzgebirge
Annette Rüffer und ihr Vater Gunter Härtel erhalten die Spankorbmanufaktur Gründstädtel.
Vor ein paar Tagen hat Gunter Härtel seinen 90. Geburtstag gefeiert. Gemeinsam mit seiner Tochter sorgt er dafür, dass die Spankorbproduktion in Grünstädtel nicht ausstirbt.
Katja Lippmann-Wagner
19.09.2025
4 min.
Oberschule im Erzgebirge: So beliebt, dass Kinder abgewiesen werden müssen
Englisch-Unterricht in der zehnten Klasse an der Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema.
Dass die Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema Kinder nicht aufgenommen hat, sorgte für Wirbel. Es gibt gute Gründe dafür und auch für die Beliebtheit der Schule.
Heike Mann
11.09.2025
2 min.
"Beeindruckend trainiert": Eriksen vor schnellem VfL-Debüt
Der neue Wolfsburg-Spieler Christian Eriksen.
Am Mittwochabend machte der VfL Wolfsburg seinen Überraschungs-Transfer perfekt. Schon am Samstag könnte der Däne Christian Eriksen in der Bundesliga gegen Köln zum Einsatz kommen.
13:04 Uhr
3 min.
Tschechische Bahn verteidigt neues Bistrowagen-Konzept
In der ersten Klasse werden Speisen und Getränke auch am Sitzplatz serviert. (Archivbild)
Der alte "Knödelexpress" zwischen Tschechien und Deutschland lebt in einer modernen Inkarnation fort. Doch wer noch einmal das Original mit roten Sesseln und Kugellampen sehen will, muss sich beeilen.
10.09.2025
2 min.
VfL Wolfsburg holt Dänen-Rekordmann Eriksen
Christian Eriksen wird mit dem VfL Wolfsburg in Verbindung gebracht.
Ein Star für die Bundesliga. Der VfL Wolfsburg verpflichtet Christian Eriksen. Und der freut sich auf einige Landsmänner.
13:08 Uhr
6 min.
Uraufführung „Rummelplatz“ in der Kulturhauptstadt: Kaum enden wollender Jubel
Es geht rau und turbulent zu: Thomas Essl als Peter Loose (vorn), Jakob Ewert (Verteidiger), Felix Rohleder (Richter), Thomas Kiechle (Staatsanwalt, hinten von links).
Mit Ludger Vollmers lang erwarteter Opernpremiere nach Werner Bräunigs berühmtem Wismut-Roman begibt sich das Theater in Chemnitz künstlerisch in heimatliche Gefilde. Eine Aufführung, die einer Kulturhauptstadt würdig ist, auch wenn es ein Ärgernis gibt.
Christian Schmidt
Mehr Artikel