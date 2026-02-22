Erneut nur Silber bei Olympia: Das sagt Bobpilot Francesco Friedrich zu seiner Zukunft im Eiskanal

Wintersport
Nach vier olympischen Goldmedaillen sollten für den 35-jährigen Sachsen in Italien zwei weitere Siege hinzukommen. Warum er am Ende gegen Dauerkonkurrent Johannes Lochner ohne Chance war und wer aus seinem Team weitermacht.
Seine Serie hat Bobpilot Francesco Friedrich fortgesetzt. Wie schon bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang und 2022 in Peking reist der Sachse mit zwei Medaillen im Gepäck zurück in die Heimat – und dürfte doch deutlich unzufriedener die Fahrt von Cortina d‘Ampezzo nach Pirna antreten. Denn sein großes Ziel dieser...
