  • Erneut nur Silber bei Olympia: Das sagt Bobpilot Francesco Friedrich zu seiner Zukunft im Eiskanal

Das Lächeln im Gesicht von Francesco Friedrich – links gemeinsam mit seinen Anschiebern Matthias Sommer, Alexander Schuller und Felix Straub –es wollte nicht so richtig kommen bei der Siegerehrung.
Das Lächeln im Gesicht von Francesco Friedrich – links gemeinsam mit seinen Anschiebern Matthias Sommer, Alexander Schuller und Felix Straub –es wollte nicht so richtig kommen bei der Siegerehrung. Bild: IMAGO/Beautiful Sports International
Bei allen Wettkampffahrten dieser Olympischen Winterspiele unterliefen Bobpilot Francesco Friedrich Fehler.
Bei allen Wettkampffahrten dieser Olympischen Winterspiele unterliefen Bobpilot Francesco Friedrich Fehler. Bild: IMAGO/Sports Press Photo
Im Ziel gehörte Francesco Friedrich (rechts) zu den ersten Gratulanten von Olympiasieger Johannes Lochner.
Im Ziel gehörte Francesco Friedrich (rechts) zu den ersten Gratulanten von Olympiasieger Johannes Lochner. Bild: Robert Michael/dpa
Wintersport
Erneut nur Silber bei Olympia: Das sagt Bobpilot Francesco Friedrich zu seiner Zukunft im Eiskanal
Redakteur
Von Anika Zimny
Nach vier olympischen Goldmedaillen sollten für den 35-jährigen Sachsen in Italien zwei weitere Siege hinzukommen. Warum er am Ende gegen Dauerkonkurrent Johannes Lochner ohne Chance war und wer aus seinem Team weitermacht.

Seine Serie hat Bobpilot Francesco Friedrich fortgesetzt. Wie schon bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang und 2022 in Peking reist der Sachse mit zwei Medaillen im Gepäck zurück in die Heimat – und dürfte doch deutlich unzufriedener die Fahrt von Cortina d‘Ampezzo nach Pirna antreten. Denn sein großes Ziel dieser...
