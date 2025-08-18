Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Erschöpfter Sinner gibt auf: Alcaraz gewinnt in Cincinnati

Carlos Alcaraz (r) tröstet Jannik Sinner nach der Aufgabe.
Carlos Alcaraz (r) tröstet Jannik Sinner nach der Aufgabe. Bild: Scott Stuart/ZUMA Press Wire/dpa
Jannik Sinner konnte das Finale in Cincinnati nicht zu Ende spielen.
Jannik Sinner konnte das Finale in Cincinnati nicht zu Ende spielen. Bild: Wally Nell/ZUMA Press Wire/dpa
Jannik Sinner (l) und Carlos Alcaraz bei der Siegerehrung.
Jannik Sinner (l) und Carlos Alcaraz bei der Siegerehrung. Bild: Scott Stuart/ZUMA Press Wire/dpa
Carlos Alcaraz (r) tröstet Jannik Sinner nach der Aufgabe.
Carlos Alcaraz (r) tröstet Jannik Sinner nach der Aufgabe. Bild: Scott Stuart/ZUMA Press Wire/dpa
Jannik Sinner konnte das Finale in Cincinnati nicht zu Ende spielen.
Jannik Sinner konnte das Finale in Cincinnati nicht zu Ende spielen. Bild: Wally Nell/ZUMA Press Wire/dpa
Jannik Sinner (l) und Carlos Alcaraz bei der Siegerehrung.
Jannik Sinner (l) und Carlos Alcaraz bei der Siegerehrung. Bild: Scott Stuart/ZUMA Press Wire/dpa
Sport-Mix
Erschöpfter Sinner gibt auf: Alcaraz gewinnt in Cincinnati
Wie auch Alexander Zverev hat auch Jannik Sinner große körperliche Probleme. Die Teilnahme am Mixed-Wettbewerb der US Open ist damit für den Weltranglistenersten stark gefährdet.

Cincinnati.

Der spanische Tennisstar Carlos Alcaraz hat nach der Aufgabe von Jannik Sinner das Hartplatzturnier von Cincinnati gewonnen. Alcaraz führte im Endspiel im US-Bundesstaat Ohio nach 22 Minuten mit 5:0, als der Weltranglistenerste Sinner erschöpft aufgab. "Ich habe es versucht, aber es ging nicht. Das muss ich akzeptieren", sagte der 24-Jährige.

Damit ist eine Teilnahme des Italieners am Mixed-Wettbewerb bei den am Dienstag (Ortszeit) beginnenden US Open äußerst fraglich. Gemeinsam mit der tschechischen Doppel-Spezialistin Katerina Siniakova soll er gegen Deutschlands besten Tennisspieler Alexander Zverev und die Schweizerin Belinda Bencic antreten. Allerdings war auch Zverev zwei Tage zuvor bei seiner Halbfinal-Niederlage gegen Alcaraz körperlich am Limit und schleppte sich am Ende über den Platz.

Alcaraz dominiert von Beginn an

Im Finale war Alcaraz seinem angeschlagenen Gegner bei Temperaturen von über 30 Grad klar überlegen. Die Nummer zwei der Welt nahm Sinner gleich zweimal den Aufschlag ab, während der Italiener große Mühe hatte, mitzuhalten. Nach 22 Minuten musste Sinner beim Stand von 0:5 aufgeben. "Das ist nicht die Art und Weise, wie ich Pokale gewinnen möchte", erklärte der 22-jährige Alcaraz, der in eine TV-Kamera nach dem Spiel die Worte "Sorry, Jannik" schrieb. (dpa)

