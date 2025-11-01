Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • "Erschreckend": Rassismusvorfall bei 1860-Sieg gegen Cottbus

Justin Butler berichtete, dass er mit Affenlauten beleidigt wurde.
Justin Butler berichtete, dass er mit Affenlauten beleidigt wurde. Bild: Frank Hammerschmidt/dpa
Das Team von Trainer Markus Kauczinski gewann 3:0. (Archivfoto)
Das Team von Trainer Markus Kauczinski gewann 3:0. (Archivfoto) Bild: Peter Kneffel/dpa
Justin Butler berichtete, dass er mit Affenlauten beleidigt wurde.
Justin Butler berichtete, dass er mit Affenlauten beleidigt wurde. Bild: Frank Hammerschmidt/dpa
Das Team von Trainer Markus Kauczinski gewann 3:0. (Archivfoto)
Das Team von Trainer Markus Kauczinski gewann 3:0. (Archivfoto) Bild: Peter Kneffel/dpa
Fußball
"Erschreckend": Rassismusvorfall bei 1860-Sieg gegen Cottbus
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Sieg von 1860 München in der 3. Fußball-Liga gegen Energie Cottbus rückt in den Hintergrund. Die Partie ist längere Zeit unterbrochen, Spieler und Trainer sind schockiert.

München.

Die Drittliga-Partie zwischen dem TSV 1860 München und Energie Cottbus ist durch einen rassistischen Vorfall überschattet worden und stand vor dem Abbruch. Der Cottbuser Fußballprofi Justin Butler berichtete nach Angaben von Schiedsrichter Konrad Oldhafer, dass er von der Tribüne mit Affenlauten beleidigt worden sei. Der Unparteiische unterbrach die Partie, die die Münchner mit 3:0 (2:0) gewannen, und setzte sie erst nach knapp zehn Minuten fort. Ein Zuschauer wurde nach Aussage des Schiedsrichters des Stadions verwiesen.

Der Stadionsprecher sprach von einem rassistischen Vorfall und entschuldigte sich aus Sicht der Münchner dafür. Schiedsrichter Oldhafer sagte beim Internetsender MagentaSport, dass Butler ihm von Affenlauten berichtet habe. "Ich selber hatte keine Wahrnehmung davon. Ich habe dem Spieler gleich signalisiert, dass wir das Thema sehr ernst nehmen." Er habe mit beiden Kapitänen und Butler gesprochen, sagte der Referee.

"Nachdem wir die Mitteilung bekommen haben, dass der betroffene Zuschauer, der angeblich diese Geräusche gemacht haben soll, ausfindig gemacht wurde und aus dem Stadion verbannt wurde, habe ich mit ihm gesprochen", sagte Oldhafer. Er habe Butler gefragt, ob dieser sich in der Lage fühle, das Spiel fortzusetzen. Als der schwarze Profi, dies bejahte, pfiff der Schiedsrichter wieder an.

Wollitz: Präsidium von 1860 München hat sich entschuldigt

"Das ist erschreckend", kommentierte Cottbus-Spieler Axel Borgmann. "Ich habe Justin gefragt, er hat es mir bestätigt. Es ist traurig, dass es immer wieder Thema ist." Das Spiel sei "dann auch zweitrangig. Uns geht es darum, als Mannschaft geschlossen als Vertreter der Gesellschaft hinter unserem Spieler zu stehen. Es kommt immer und immer wieder vor, das ist traurig und schade. Ich bin froh, dass der Fan identifiziert und aus dem Stadion geholt wurde."

Das Präsidium von 1860 habe sich für die Person entschuldigt, berichtete Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz. "Sie brauchen sich nicht entschuldigen, aber ich empfinde das sehr angenehm." Weiter sage der Coach zu dem Vorfall: "Das braucht keiner, das will keiner, dennoch passiert es immer."

Energie-Trainer: "Traurig"

Er habe "zum Schiedsrichter gesagt, er kann das Spiel abbrechen, um ein Zeichen zu setzen. Wir sind der Verlierer, das Ergebnis war 2:0. Einfach mal ein Zeichen setzen, wir reden immer, aber keiner handelt. Das ist traurig für den Spieler und traurig für 60 München." Löwen-Trainer Markus Kauczinski sagte: "Ich habe hinterher gehört, dass dieser Vorfall war. Als derjenige ermittelt worden ist, war klar, dass es weitergehen kann."

Nach fünf Liga-Siegen in Serie kassierte Energie durch die Treffer von Thore Jacobson (39./Foulelfmeter/45.+4) und King Manu (82./Eigentor) wieder eine Niederlage. Der MSV Duisburg ist nach dem Remis in Osnabrück wieder Erster. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
26.10.2025
3 min.
Nach Fan-Protesten: Boateng-Hospitanz bei Bayern geplatzt
Bayern-Fans zeigten beim Duell gegen Dortmund ein Transparent gegen Ex-Profi Jérôme Boateng.
Eigentlich wollte Jérôme Boateng beim FC Bayern als Trainer hospitieren. Daraus wird aus Fan-Protesten doch nichts. Verein und Ex-Profi äußern sich zu den Gründen.
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
17:48 Uhr
2 min.
Polizei: 30 Festnahmen bei Hochrisiko-Spiel in Berlin
Fußballfans verließen das Olympiastadion nach dem Spiel der Hertha gegen Dynamo Dresden unter den kritischen Blicken etlicher Polizisten.
Vor dem Spiel Hertha BSC gegen Dynamo Dresden war die Stimmung gereizt. Nach dem Sieg der Berliner blieb es nach Einschätzung der Polizei dagegen ruhig.
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
25.10.2025
1 min.
FC Bayern im Stau: Anpfiff in Gladbach verschoben
Das Spiel in Mönchengladbach wird später beginnen als geplant. (Archivfoto)
Der FC Bayern wird auf dem Weg ins Gladbacher Stadion aufgehalten. Deshalb kann das Bundesliga-Match nicht wie geplant beginnen.
17:52 Uhr
4 min.
Heidi Klum als monströse Medusa - Tom zu Stein erstarrt
Klum erscheint als Medusa, ihr Mann als versteinerter griechischer Soldat.
In diesem Jahr wollte Heidi Klum auf ihrer traditionellen Halloween-Party in New York ein besonders hässliches Kostüm präsentieren. Es scheint ihr gelungen.
Holger Mehlig, dpa
Mehr Artikel