Erster Heimsieg für Rodler Langenhan - Taubitz zweimal vorn

Das deutsche Rodel-Team dominiert beim Weltcup in Oberhof. Für die Konkurrenz bleiben in acht Rennen nur drei Siege.

Oberhof.

Oberhof bleibt für das deutsche Rodel-Team ein Erfolgsort. Beim Weltcup in Thüringen gab es am Wochenende in acht Rennen 14 Podestplätze, darunter fünf Siege. Allein zwei gingen an Julia Taubitz.