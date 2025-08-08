Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Erster Punkt für Münster: Remis gegen Paderborn

Laurin Curda (r) sorgte für die Vorlage zum 1:0.
Laurin Curda (r) sorgte für die Vorlage zum 1:0. Bild: Bernd Thissen/dpa
Paderborn jubelt über das 1:0 durch Luis Engelns.
Paderborn jubelt über das 1:0 durch Luis Engelns. Bild: Bernd Thissen/dpa
Laurin Curda (r) sorgte für die Vorlage zum 1:0.
Laurin Curda (r) sorgte für die Vorlage zum 1:0. Bild: Bernd Thissen/dpa
Paderborn jubelt über das 1:0 durch Luis Engelns.
Paderborn jubelt über das 1:0 durch Luis Engelns. Bild: Bernd Thissen/dpa
2. Bundesliga
Erster Punkt für Münster: Remis gegen Paderborn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Stark gekämpft, verdient belohnt: Preußen Münster trotzt dem SC Paderborn ein Remis ab – und feiert damit den ersten Punktgewinn unter Neu-Coach Alexander Ende.

Münster.

Fußball-Zweitligist Preußen Münster hat unter Neu-Trainer Alexander Ende den ersten Punkt der neuen Saison eingefahren. Im Duell mit dem SC Paderborn holten die Münsteraner ein 1:1 (0:1) und verhinderten damit den perfekten Saisonstart der Ostwestfalen unter dem ebenfalls neuen Coach Ralf Kettemann.

Die Gäste bestimmten zunächst das Geschehen und nutzten ihre erste klare Gelegenheit zur Führung: Nach einem Ballverlust von Münsters Etienne Amenyido am eigenen Strafraum flankte Laurin Curda von rechts auf Luis Engelns, der per Kopf unhaltbar für Torhüter Johannes Schenk einnetzte (23. Minute). Kurz darauf verhinderte der Pfosten das 0:2.

Nach der Pause steigerte sich Münster deutlich und suchte den Weg nach vorn. In der 63. Minute wurden die Bemühungen belohnt: Jano ter Horst erzielte nach Zuspiel von Rico Preißinger den Ausgleich. Trotz des Debüts des Ex-Kölners Steffen Tigges im SCP-Trikot und eines engagierten Einsatzes der Gäste in der Schlussphase blieb ein weiterer Treffer aus – nicht zuletzt dank starker Paraden von Münster-Keeper Schenk. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
02.08.2025
2 min.
Last-Minute-Tor: Paderborn verdirbt Kiel Zweitliga-Comeback
Paderborn jubelt über den ersten Treffer der neuen Saison.
Bis kurz vor dem Schluss sieht es im Auftaktspiel zwischen Paderborn und Kiel nach einem Unentschieden aus. Doch am Ende glückt das Debüt von Neu-Trainer Kettemann - dank eines späten Treffers.
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
15:00 Uhr
3 min.
Deutlich mehr junge Frauen wegen Essstörung im Krankenhaus
Essstörungen sind eine ernste Krankheit, teilweise müssen Patientinnen und Patienten im Krankenhaus behandelt werden. (Symbolbild)
2023 mussten im Vergleich zu 2003 doppelt so viele junge Patientinnen wegen Magersucht oder Bulimie in eine Klinik. Experten nennen die Kontaktbeschränkungen während der Pandemie als Ursache.
15:00 Uhr
2 min.
Trumpf stellt Technologie für Rüstungsindustrie bereit
Trumpf: Entscheidung zu defensiven Verteidigungslösungen gefallen. (Archivbild)
Lange wurde um eine Entscheidung gerungen: Nun gibt der Laserspezialist Trumpf bekannt, seine Technologien künftig auch der Rüstungsindustrie zur Verfügung zu stellen - unter einer Voraussetzung.
18:06 Uhr
3 min.
Trotz Traktor-Diebstahl im Erzgebirge: Happy End für Zwillinge zum Schulanfang
Update
Nick (l.) und Niklas Kempe vor dem blauen Traktor, den ein Landwirt spontan zur Verfügung stellte – am Morgen der Einschulungsfeier.
Der rote Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Als er gestohlen wird, kommt prompt unerwartete Hilfe.
Katrin Kablau
02.08.2025
2 min.
Happy End dank Egloff: KSC verdirbt Münsters Trainer-Debüt
Lilian Egloff war der späte Siegtorschütze des KSC.
Fünf Tore, ein Platzverweis: Der Karlsruher SC und Preußen Münster bieten zum Saisonstart ein unterhaltsames Fußballspiel.
Mehr Artikel