Erster Sieg für Alonso mit Real - Turin vor Achtelfinale

Real Madrid hat zwei Gründe zum Feiern: Erster Sieg für Neu-Trainer Xabi Alonso und Comeback von Antonio Rüdiger. Bei der Club-WM hat Juventus Turin auch im zweiten Spiel keine Mühe.

Philadelphia. Xabi Alonso hat seinen ersten Sieg als Trainer von Real Madrid gefeiert. Beim Comeback von Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger gewann das Starensemble trotz langer Unterzahl am zweiten Spieltag der Club-Weltmeisterschaft gegen CF Pachuca aus Mexiko mit 3:1 (2:0). Durch den Erfolg in Charlotte sind nach dem Auftakt-Remis gegen Al-Hilal aus Saudi-Arabien die Chancen aufs Achtelfinale für Madrid intakt.

Reals Raul Asencio hatte bereits in der 7. Minute wegen einer Notbremse Rot gesehen. Anschließend sorgten Jude Bellingham (35. Minute), Arda Güler (43.) und Fede Valverde (70.) für eine sichere 3:0-Führung. Elias Montiel (80.) traf noch für die Mexikaner. Kurz zuvor war Rüdiger eingewechselt worden und feierte nach einer Knieoperation Ende April sein Comeback.

Juventus im Achtelfinale

Juventus Turin hatte sich zuvor mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel eine hervorragende Ausgangsposition für den Einzug ins Achtelfinale gesichert. In Philadelphia setzte sich der italienische Rekordmeister angeführt von Doppeltorschütze Kenan Yildiz gegen den Außenseiter Wydad AC aus Marokko mit 4:1 (2:1) durch. Das Team aus der Metropole Casablanca ist nach der zweiten Niederlage in Gruppe G bereits ausgeschieden. Sollte Al-Ain nicht gegen Manchester City gewinnen, ist Juve in der K.o.-Runde.

Die Turiner starteten stark und gingen durch ein Eigentor von Abdelmounaim Boutouil (6. Minute) sowie den ersten Treffer von Yildiz (16.) in Führung. Die erste Chance für Wydad nutzte Thembinkosi Lorch (25.) zum Anschlusstreffer. Bis zur Halbzeit flachte die Begegnung ab, ehe Juve nach dem Seitenwechsel wieder die Initiative übernahm.

Doch auch beste Chancen, wie durch den Ex-Frankfurter Randal Kolo Muani (62.) aus kurzer Distanz, blieben zu lange ungenutzt. Erneut Yildiz (69.) sorgte dann für die Vorentscheidung. Den Schlusspunkt setzte Dušan Vlahović (90.+4) mit einem verwandelten Foulelfmeter.

Juventus vor Kräftemessen mit Manchester City

Im ersten Spiel in Gruppe G hatte Juve zuvor locker mit 5:0 gegen Al-Ain aus den Vereinigten Arabischen Emiraten gewonnen. Zum Abschluss der Vorrunde kommt es am Donnerstag (21.00 Uhr) zur Begegnung mit Manchester City. Die Engländer von Trainer Pep Guardiola treffen zuvor in der deutschen Nacht auf Montag (3.00 Uhr) noch auf Außenseiter Al-Ain. Auch City kann mit dem zweiten Erfolg schon vor dem Gruppenfinale in die K.-o.-Runde einziehen. (dpa)