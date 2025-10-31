Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • "Erstklassig": Nationalstürmer Woltemade erhält Trainer-Lob

Heimst Lob vom Trainer ein: Nationalspieler Nick Woltemade.
Heimst Lob vom Trainer ein: Nationalspieler Nick Woltemade.
Fußball
"Erstklassig": Nationalstürmer Woltemade erhält Trainer-Lob
Vier Tore in sechs Ligaspielen: Nick Woltemade startet in England durch. Trainer Howe lobt besonders seine Einstellung – und sieht noch weiteres Potenzial.

Newcastle.

Große Worte für Nick Woltemade: Nach seinem Top-Start bei Newcastle United hat Trainer Eddie Howe den Fußball-Nationalstürmer in hohen Tönen gelobt. "Wir sind sehr zufrieden mit Nick. Auf und neben dem Platz ist er erstklassig. Die Art und Weise, wie er sich verhält, wie er mit dem Wechsel umgegangen ist, wie er seine Teamkollegen aufgenommen hat", sagte der Coach des englischen Premier-League-Clubs über den 85-Millionen-Euro-Neuzugang vom VfB Stuttgart.

In bislang sechs Ligaspielen erzielte der 23 Jahre alte Woltemade vier Tore. Auch in der Champions League und beim jüngsten 2:0 im League Cup gegen Tottenham Hotspur war er schon erfolgreich. "Er hat die Fähigkeit, Tore zu schießen, und die Fähigkeit, sich in die richtige Position zu bringen. Technisch ist er sehr gut", lobte Howe. "Wir müssen noch mehr aus seinem Spiel herausholen und ihm auf jede erdenkliche Weise helfen, aber die ersten Anzeichen sind wirklich positiv."

Howe: Gegner werden sich jetzt etwas gegen ihn einfallen lassen

Es gehe nun drum, diese Leistungen zu bestätigen - auch wenn das künftig schwieriger werden dürfte. "Die Gegner werden natürlich Pläne für ihn ausarbeiten", sagte Howe über Woltemade. "Er muss weiterhin einen Weg finden, Tore zu schießen." (dpa)

