Erzgebirge Aue verliert Testspiel beim 1. FC Köln mit 0:2

Euskirchen.

Fußball-Drittligist FC Erzgebirge Aue hat den vorletzten Test in Vorbereitung auf die neue Saison verloren. Beim Bundesligisten 1. FC Köln hieß es am Samstag in Euskirchen 0:2 (0:2). Kölns Neuzugang Luca Waldschmidt (6.) und Davie Selke (16.) trafen bereits in der Anfangsphase. Am Sonntag absolvieren die Veilchen den letzten, nicht öffentlichen Test bei Fortuna Düsseldorf.