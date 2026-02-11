MENÜ
  • Erzgebirgerin Julia Taubitz über ihren „großen Bluff“ vor Olympia

Am Ziel aller Träume: Rennrodlerin Julia Taubitz mit ihrer olympischen Goldmedaille.
Julia Taubitz wurde nach ihrem Olympiasieg am Dienstagabend im Deutschen Haus empfangen. Gefeiert wurde aber nur mit Halbgas, da am Donnerstag noch die Teamstaffel ansteht.
Olympiasieger unter sich: Max Langenhan, der am Sonntag im Männerwettbewerb Gold gewonnen hatte, war der erste, der Julia Taubitz am Dienstagabend nach der Zieleinfahrt im letzten Lauf abklatschte.
Am Ziel aller Träume: Rennrodlerin Julia Taubitz mit ihrer olympischen Goldmedaille.
Julia Taubitz wurde nach ihrem Olympiasieg am Dienstagabend im Deutschen Haus empfangen. Gefeiert wurde aber nur mit Halbgas, da am Donnerstag noch die Teamstaffel ansteht.
Olympiasieger unter sich: Max Langenhan, der am Sonntag im Männerwettbewerb Gold gewonnen hatte, war der erste, der Julia Taubitz am Dienstagabend nach der Zieleinfahrt im letzten Lauf abklatschte.
Wintersport
Erzgebirgerin Julia Taubitz über ihren „großen Bluff“ vor Olympia
Redakteur
Von Anika Zimny
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bestzeit in drei von vier Läufen, am Ende fast eine Sekunde Vorsprung auf Platz 2 – die Rennrodlerin aus Sachsen dominierte den Wettbewerb in Italien. Warum sie beim Feiern danach nicht Vollgas gab.

Am Donnerstag muss sie wieder fit sein, das war die Bedingung von Bundestrainer Patric Leitner. Ansonsten gab der früher selbst aktive Rennrodler Julia Taubitz am Dienstagabend fast einen Freifahrtschein. Sie solle ihren Olympiasieg genießen und den Triumph von Cortina d‘Ampezzo ausgiebig feiern, das habe sich die 29-Jährige verdient. Und die...
