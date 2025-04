Erzgebirgerin Selina Freitag beendet Traum-WM in Trondheim mit Silber auf der Großschanze

Zweite, Dritte, Zweite - die 23-Jährige Skispringerin vom WSC Oberwiesenthal wird diese WM noch lange in Erinnerung behalten.

Ungewöhnliches Ende, außergewöhnliche Euphorie. Selina Freitag lag ihren Konkurrentinnen am Freitag in den Armen, um die Glückwünsche für ihre Silbermedaille auf der Großschanze entgegenzunehmen. Und das oben im Anlauf. Der Finaldurchgang wurde wegen des zu starken Windes abgebrochen. Damit ging der erste Sprung in die Wertung. Die...