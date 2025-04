European Championships München 2022

Glauchau 4 min.

Nach EM-Start 2024 in Rom: Welche großen Ziele Top-Läufer Tom Förster aus Glauchau für dieses Jahr hat

Der 23-jährige Leichtathlet will im Sommer den nächsten Schritt machen. Dabei greift er über 10.000 Meter eine echte Schallmauer an, ist am Wochenende allerdings gehandicapt in die Saison gestartet.