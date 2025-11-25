Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Ewiger Dino? Toppmöller und seine Eintracht der Extreme

In seiner dritten Saison: Dino Toppmöller. (Archivbild)
In seiner dritten Saison: Dino Toppmöller. (Archivbild) Bild: Arne Dedert/dpa
5:1, 1:5, 1:5 - Eintracht ist ein Team der Extreme. (Archivbild)
5:1, 1:5, 1:5 - Eintracht ist ein Team der Extreme. (Archivbild) Bild: Arne Dedert/dpa
Burkardt ist der Hoffnungsträger. (Archivbild)
Burkardt ist der Hoffnungsträger. (Archivbild) Bild: Manu Fernandez/AP/dpa
1. Bundesliga
Ewiger Dino? Toppmöller und seine Eintracht der Extreme
Von Patrick Reichardt und Jana Glose, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

5:1, 1:5, 1:5. Die Eintracht-Ergebnisse in der Champions League lesen sich wie gewürfelt. Trainer Toppmöller hofft auf mehr Konstanz - und zählt öffentlich ein paar Reservisten an.

Frankfurt/Main.

Geht es nach Dino Toppmöller, wird er in der kommenden Dekade zum Frank Schmidt oder Christian Streich von Eintracht Frankfurt. "Würden Sie mir jetzt sagen, dass ich auch die nächsten zehn Jahre der Trainer hier bin, wäre meine Antwort: Okay, machen wir", sagte der Chefcoach der Hessen in einem "Kicker"-Interview. 

Der wuchtige Club, die einzigartigen Fans und Europapokal-Abende wie am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in der Champions League gegen Atalanta Bergamo: Das alles gefällt Toppmöller, der im Juli 2023 von Oliver Glasner übernommen hatte.

Drittlängste Bundesliga-Amtszeit

Am Dienstagvormittag feixte der Trainer beim Abschlusstraining im Stadion freudig mit seinen Profis. Hier ein Klaps, da ein Klaps, neben Premieren-Torschütze Arthur Theate musste Toppmöller auch selbst durch ein Spalier seiner Schützlinge durch. Der Anlass: Sein 45. Geburtstag am vergangenen Sonntag, einen Tag nach dem wilden 4:3-Sieg beim 1. FC Köln. Wird der bis Sommer 2028 gebundene Toppmöller bei der Eintracht zum ewigen Dino?

Eine Einschränkung hatte der Trainer an seinen Zehn-Jahres-Ausblick angeschlossen. "Doch der Fußball bleibt schnelllebig, langfristige Prognosen sind einfach schwierig", sagte Toppmöller, der hinter Heidenheims Schmidt und Stuttgarts Sebastian Hoeneß der Bundesliga-Trainer mit der drittlängsten Amtszeit ist.

Rüffel für Reservisten

Seine dritte Eintracht-Saison führt Toppmöller nicht nur auf die große Bühne Champions League. Sondern kostet den Coach auch jede Menge Nerven. Toppmöller verantwortet aktuell ein Team der Extreme, das zeigen schon die Resultate in der Königsklasse. Auf das berauschende 5:1 gegen Galatasaray zum Start folgten zwei deftige 1:5-Pleiten bei Atlético Madrid und gegen den FC Liverpool.

Toppmöllers Erfolge haben die Erwartungen steigen lassen. Selbst nach Siegen wie jüngst in Köln wird geraunt. Die Schlussphase beim 4:3 nach 4:1-Führung verärgerte den Trainer so sehr, dass er seine Reservisten öffentlich anzählte. "Und am Ende muss man auch über Spieler sprechen, die eingewechselt werden, und die mit Sicherheit keine Eigenwerbung betrieben haben für mehr Einsatzzeit."

Burkardt als Tor-Garant

Gegen Bergamo dürfte die Eintracht ohne die weiter verletzten Can Uzun und Hugo Larsson trotzdem Alternativen brauchen. Die Hoffnungen in der Offensive ruhen vor allem auf Stürmer Jonathan Burkardt, der sich mit acht Bundesliga-Treffern und drei Königsklassen-Toren zu einem Garanten der Eintracht entwickelt hat.

Nach vier Punkten aus vier Spielen und einem schlechten Torverhältnis stehen die Hessen bereits unter Zugzwang. "Wir haben ein Heimspiel mit einer zu erwartenden atemberaubenden Kulisse. Ein wichtiges, aber auch schweres Spiel. Wir werden unsere Chancen bekommen", sagte Sportdirektor Timmo Hardung.

Der Gast aus Italien, mit dem die Eintracht eine Fan-Freundschaft pflegt, ist aktuell drei Punkte voraus und kann am Mittwoch überholt werden. Angesichts des schweren Restprogramms mit Spielen beim FC Barcelona und gegen Tottenham Hotspur wird ein Heimsieg dringend benötigt, um die Chance auf einen Platz unter den besten 24 zu wahren.

Sauna, Spaziergänge und Serien

Toppmöller wird von manchen als zu ruhig und zu wenig emotional wahrgenommen. Der Sohn des ehemaligen Trainers Klaus Toppmöller ist im Gegensatz zu seinem Vorgänger Glasner nicht groß in Kneipen oder beim örtlichen Eishockey unterwegs, sondern setzt auf die Ruhe - er macht daraus kein großes Geheimnis.

Auf die Frage, wie er den Kopf freibekomme, sagte Toppmöller: "Mit Sport, Sauna und Spaziergängen. Bei dem Wetter beginnt jetzt auch wieder die Serienzeit. Ich bin auch gerne mal allein, um runterzukommen und neue Kreativität zu schöpfen, um dann mit frischer Energie an die nächsten Aufgaben zu gehen." Viel Zeit dafür bleibt im stressigen Herbst nicht, schließlich erwarten die Eintracht ab Mittwoch sechs Spiele in 25 Tagen.

(dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
