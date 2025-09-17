Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Ex-Arsenal-Profi Partey bestreitet Vergewaltigungsvorwürfe

Der ehemalige Arsenal-Profi Thomas Partey wies Vergewaltigungsvorwürfe vor Gericht zurück.
Der ehemalige Arsenal-Profi Thomas Partey wies Vergewaltigungsvorwürfe vor Gericht zurück. Bild: Ben Whitley/PA Wire via AP/dpa
Die Vorwürfe datieren aus der Zeit, als Thomas Partey (M) noch für den FC Arsenal spielte.
Die Vorwürfe datieren aus der Zeit, als Thomas Partey (M) noch für den FC Arsenal spielte. Bild: Ben Whitley/PA Wire/dpa
Der ehemalige Arsenal-Profi Thomas Partey wies Vergewaltigungsvorwürfe vor Gericht zurück.
Der ehemalige Arsenal-Profi Thomas Partey wies Vergewaltigungsvorwürfe vor Gericht zurück. Bild: Ben Whitley/PA Wire via AP/dpa
Die Vorwürfe datieren aus der Zeit, als Thomas Partey (M) noch für den FC Arsenal spielte.
Die Vorwürfe datieren aus der Zeit, als Thomas Partey (M) noch für den FC Arsenal spielte. Bild: Ben Whitley/PA Wire/dpa
Fußball
Ex-Arsenal-Profi Partey bestreitet Vergewaltigungsvorwürfe
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Villarreal-Profi Thomas Partey muss sich vor Gericht verantworten. Die mutmaßlichen Übergriffe sollen passiert sein, als er noch in der Premier League spielte.

London.

Der ghanaische Fußballprofi Thomas Partey vom FC Villarreal hat Vorwürfe sexueller Übergriffe vor Gericht zurückgewiesen. Dem 32-Jährigen, der bis zum Sommer fünf Jahre lang für den Premier-League-Club FC Arsenal auflief, werden Vergewaltigung in fünf Fällen und sexuelle Nötigung vorgeworfen. Vor dem Southwark Crown Court in London plädierte Partey auf nicht schuldig.

Mutmaßliche Übergriffe zwischen 2021 und 2022

Die mutmaßlichen Übergriffe sollen sich zwischen 2021 und 2022 ereignet haben, als Partey bei Arsenal unter Vertrag stand. Der Mittelfeldspieler wurde nur wenige Tage nach seinem Wechsel zu Villarreal Ende Juni angeklagt. Vor Gericht bestätigte Partey nur seine Personalien und wies jeden einzelnen Anklagepunkt zurück.

Der Fußballprofi wurde gegen Kaution bis zum Prozessbeginn im November 2026 auf freien Fuß gesetzt. Zu den Auflagen zählt Berichten zufolge, dass er keinen Kontakt zu den mutmaßlichen Opfern aufnehmen darf und die Polizei über Adressänderungen sowie internationale Reisen informieren muss.

Champions-League-Einsatz mit Villarreal in London

Partey befand sich auch aus sportlichen Gründen in London. Mit Villarreal war er am Vorabend der Anhörung in der Champions League beim Arsenal-Rivalen Tottenham Hotspur zu Gast. Bei der 0:1-Niederlage der Spanier kam Partey nur kurz zum Einsatz - er wurde in der 78. Minute eingewechselt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
08.09.2025
2 min.
Man City und Premier League legen Sponsoring-Streit bei
Nach der Einigung darf sich Pep Guardiola auf einen Geldregen für Manchester City freuen.
Im Streit zwischen Manchester City und der Premier League verbucht der Guardiola-Club einen Erfolg. City erkennt zwar die neuen Sponsoring-Regeln an, dafür geht aber ein lukrativer Deal durch.
09:16 Uhr
2 min.
Wohnungsbau: 30 Prozent mehr Genehmigungen im Juli
In Deutschland wird wieder mehr gebaut. (Archivbild)
In Deutschland könnten wieder mehr Wohnungen gebaut werden. Allerdings waren die Zahlen im Vorjahresmonat auch sehr schwach. Reicht das Plus, um die Wohnungsnot in Städten zu lindern?
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
09:18 Uhr
2 min.
Nach Fed-Entscheid: Goldpreis sinkt deutlich
Der Goldpreis fällt nach seinem jüngsten Rekordhoch (Archivbild)
Zuletzt ist der Goldpreis von Rekord zu Rekord geeilt. Nach der Zinssenkung der US-Notenbank Fed geht es nun deutlich abwärts.
16.09.2025
2 min.
Real siegt trotz Unterzahl dank Mbappé - Dämpfer für Benfica
Kylian Mbappé (links) nach seinem Treffer zum 1:1
Real Madrid erkämpft sich dank zweier Elfmeter einen Sieg gegen Olympique Marseille. Auch Tottenham und Außenseiter Qarabag feiern Auftaktsiege.
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel