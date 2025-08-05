Ex-Arsenal-Profi Partey bleibt nach Anklage auf freiem Fuß

Dem früheren Arsenal-Spieler Thomas Partey werden mehrere Sexualdelikte vorgeworfen. In London erscheint er zu einer ersten Anhörung vor Gericht.

London. Der frühere Arsenal-Profi Thomas Partey bleibt nach der Anklage wegen Vergewaltigung zunächst unter Auflagen ein freier Mann. Das entschied der Richter am Westminster Magistrates' Court bei der ersten Anhörung des Falls. Der Fußballprofi wird der Vergewaltigung zweier Frauen in fünf Fällen sowie der sexuellen Nötigung einer dritten Frau beschuldigt, seine Anwältin hatte die Vorwürfe zurückgewiesen.

Die Taten sollen zwischen 2021 und 2022 begangen worden sein, zu dieser Zeit spielte Partey für den Londoner Premier-League-Club. Sein Vertrag endete nach der vergangenen Saison. Zuletzt war über einen Wechsel nach Spanien zum FC Villarreal spekuliert worden.

Soweit er informiert sei, sei Partey nicht mehr in diesem Land beschäftigt und spiele jetzt in Spanien, sagte der Richter der Nachrichtenagentur PA zufolge. Die Hauptverhandlung soll am 2. September beginnen. Zu den Auflagen zählt PA zufolge, dass Partey keinen Kontakt zu den mutmaßlichen Opfern aufnehmen darf und die Polizei über Adressänderungen sowie internationale Reisen informieren muss. (dpa)