Ex-Bayern-Profi Demichelis als Trainer in Mexiko entlassen

Nach rund neun Monaten ist wieder Schluss: Der Argentinier Martín Demichelis muss seinen Trainerposten in Mexiko aufgeben. Grund für das Aus waren die sportlichen Ergebnisse.

Monterrey. Der frühere Bayern-Star Martín Demichelis ist als Trainer des mexikanischen Vereins Rayados de Monterrey entlassen worden. Der Club gab die Trennung bekannt und bedankte sich für sein Engagement.

Die Entlassung erfolgte, nachdem Monterrey im Viertelfinale der mexikanischen Liga gegen Toluca ausgeschieden war. Doch bereits zuvor wurde der 44-Jährige in den letzten Monaten viel für die Leistungen der Mannschaft und auch für die Ergebnisse kritisiert. Mit dem Aus wird er damit auch nicht mehr bei der kommenden Club-Weltmeisterschaft, die Mitte Juni in den Vereinigten Staaten beginnt, als Trainer gegen seinen argentinischen Ex-Verein River Plate aus Buenos Aires antreten.

Demichelis hatte Monterrey im August vergangenen Jahres übernommen, nachdem er beim Rekordchampion River nach eineinhalb Jahren entlassen wurde. Insgesamt stand er beim mexikanischen Verein bei 43 Pflichtspielen an der Seitenlinie. Dabei gelangen ihm 20 Siege, daneben gab es elf Remis und zwölf Niederlagen.

Auch als Trainer mit Bayern-Vergangenheit

Als Spieler war der Argentinier von 2003 bis 2011 bei den Bayern aktiv, seinen ersten Trainerposten in München übernahm er im Sommer 2019 bei der U19 des Rekordmeisters. Im Frühjahr 2021 betreute er zunächst gemeinsam mit Danny Schwarz die U21.

Seit der Saison 2021/22 war er alleinverantwortlicher Amateur-Coach und wurde in der Regionalliga Bayern Vizemeister. Danach wechselte er in seine Heimat und gewann in seiner Premierensaison als Trainer von River die argentinische Meisterschaft. (dpa)