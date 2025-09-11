Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Ex-Bayern-Profi nun im Barça-Trainerstab von Flick

Damals Trainer und Spieler, nun Trainer und Assistent. (Archivbild)
Damals Trainer und Spieler, nun Trainer und Assistent. (Archivbild) Bild: Sven Hoppe/dpa
Fußball
Ex-Bayern-Profi nun im Barça-Trainerstab von Flick
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Er war Spieler beim FC Bayern unter Hansi Flick. Nun ist Thiago Alcántara einer der engsten Mitarbeiter des deutschen Trainers vom FC Barcelona.

Barcelona.

Hansi Flick hat namhafte weitere Unterstützung in seinem Trainerstab. Wie der FC Barcelona mitteilte, nahm Ex-Profi Thiago Alcántara seine Arbeit auf. Er ist für taktische Aspekte zuständig und soll Trainingseinheiten vorbereiten. 

Thiago Alcántara absolvierte 46 Länderspiele für Spanien, der ehemalige Mittelfeldakteur erzielte dabei zwei Treffer. Der mittlerweile 34-Jährige war im Sommer 2013 vom FC Barcelona zum FC Bayern gewechselt und gewann mit den Münchnern siebenmal die deutsche Meisterschaft und viermal den Pokal sowie 2020 die Champions League. 

Sie kennen sich auch aus gemeinsamen Münchner Zeiten

Er spielte dabei auch unter Flick, der von November 2019 bis Sommer 2021 Chefcoach des deutschen Rekordmeisters gewesen war. Thiago Alcántara, der auch in der berühmten Nachwuchsschule La Masia der Katalanen ausgebildet worden war, wechselte im September 2020 zum FC Liverpool, wo er vor einem Jahr seine Karriere beendet hatte. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
