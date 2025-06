Ex-Bochum-Coach Zeidler hat neuen Job

Die Erinnerungen der Bochum-Fans an die Zeit unter Peter Zeidler sind keine guten. Nun arbeitet der 62 Jahre alte Fußballlehrer in der Schweiz.

Lausanne. In Bochum hatte er kein Glück, nun hat Peter Zeidler einen neuen Job. Der 62-Jährige übernimmt den Trainerposten beim Schweizer Fußball-Erstligisten Lausanne-Sport. Er tritt dort die Nachfolge des früheren Bundesliga-Profis Ludovic Magnin an, der zum FC Basel gewechselt ist.

Zeidler war als Bochum-Trainer in die vergangenen Saison gestartet. Unter ihm holte der VfL in den ersten sieben Bundesliga-Spielen nur einen Punkt und schied in der 1. Runde aus dem DFB-Pokal aus. Vor dem achten Spieltag trennte sich der Revierclub von Zeidler. Am Ende der Saison stieg Bochum ab. (dpa)