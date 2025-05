Ex-Bundesliga-Stürmer Awoniyi notoperiert

Taiwo Awoniyi muss sich nach einem Aufprall gegen den Pfosten im Spiel gegen Leicester City einer Operation unterziehen. Für den Stürmer von Nottingham Forest dürfte die Saison damit beendet sein.

Für den früheren Bundesliga-Spieler Taiwo Awoniyi ist die Saison in England wohl vorzeitig beendet. Der 27 Jahre alte Stürmer von Nottingham Forest musste nach einer Bauchverletzung notoperiert werden, wie der englische Fußball-Erstligist mitteilte. Weitere Informationen würden zu gegebener Zeit folgen. Awoniyi war am Sonntag in der Schlussphase des Heimspiels gegen Leicester City (2:2) gegen den Pfosten geprallt, als er probierte, noch an den Ball zu kommen.