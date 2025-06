Ex-Bundesligaprofi Lasogga beendet Karriere

Pierre-Michel Lasogga schoss Tore für den Hamburger SV und Hertha BSC. Nach seiner letzten Station auf Schalke ist für den Angreifer nun Schluss.

Berlin. Der frühere Bundesligaprofi Pierre-Michel Lasogga hat das Ende seiner Fußball-Laufbahn verkündet. "Der Tag ist gekommen… Ich nehme Abschied von meiner aktiven Karriere als Fußballer", schrieb der 33-Jährige bei Instagram. "Als kleiner Junge hatte ich den Traum, in großen Stadien vor tausenden Fans zu spielen – und ich durfte genau das erleben. Ich bin unglaublich dankbar für diese Reise", ergänzte Lasogga.

Der Stürmer spielte unter anderem für Hertha BSC und den Hamburger SV, ehe er im Mai auch noch zu einem letzten Einsatz für den Zweitligisten FC Schalke 04 kam. Eigentlich kickte er dort zuletzt in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga West. Insgesamt bringt es Lasogga auf 128 Bundesliga-Spiele (34 Tore), 60 Einsätze in der 2. Liga (27) und 16 Partien im DFB-Pokal (elf Tore).

Im Ausland trug Lasogga auch das Trikot des englischen Clubs Leeds United und war zudem in Katar aktiv. "Ich habe immer alles gegeben und mich voll mit euch identifiziert", schrieb Lasogga zu seinen Vereinen: "Jetzt schließe ich dieses Kapitel und freue mich auf das, was als Nächstes kommt." (dpa)