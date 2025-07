Ex-Bundesligastürmer Edin Dzeko geht zu Gosens-Club

In Wolfsburg wurde er Meister und Torschützenkönig. Danach folgten Titel in England und Italien. Jetzt zieht es Edin Dzeko zurück in die Serie A.

Florenz. Der frühere Bundesliga-Torschützenkönig Edin Dzeko wird künftig an der Seite von Nationalspieler Robin Gosens auflaufen. Der 39 Jahre alte Bosnier wechselt in die italienische Serie A zum AC Florenz, wie der Club mitteilte. Zuletzt spielte der Ex-Wolfsburger für den türkischen Erstligisten Fenerbahce Istanbul. In der Toskana unterschrieb der Mittelstürmer einen Vertrag für ein Jahr, der sich unter bestimmten Bedingungen um ein weiteres Jahr verlängern kann.

Gosens ist seit dem vergangenen Sommer in Florenz. Für Dzeko ist es nicht die erste Station in Italien: Das Trikot der AS Rom und von Inter Mailand trug er zwischen 2015 und 2023. In Deutschland feierte er zu Beginn seiner Karriere den Durchbruch und gewann die Meisterschaft (2009) sowie die Torjägerkanone (2010). Aus Niedersachsen zog es ihn zu Manchester City, wo weitere Titel folgten. (dpa)