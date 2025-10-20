Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
ZEITUNG
  |
  Sport
  |

  • Ex-Chelsea-Coach Potter übernimmt Schwedens Nationalelf

Fußball
Ex-Chelsea-Coach Potter übernimmt Schwedens Nationalelf
Schweden schenkte England mit Sven-Göran Eriksson einst einen der erfolgreichsten Three-Lions-Trainer überhaupt. Jetzt wird ein Engländer Nationaltrainer der Schweden.

Stockholm.

Der frühere Premier-League-Coach Graham Potter wird neuer Trainer der schwedischen Fußball-Nationalmannschaft. Das teilte der schwedische Fußballverband (SvFF) mit. Der 50-jährige Engländer wird damit Nachfolger des Dänen Jon Dahl Tomasson, von dem sich der schwedische Fußballverband nach enttäuschenden Leistungen in der WM-Qualifikation erst vor wenigen Tagen getrennt hatte.

Potters Vertrag läuft laut SvFF vorerst bis März. Sollte sich Schweden in der Zeit trotz der Misere der vergangenen Wochen für die WM qualifizieren, verlängert sich der Vertrag demnach automatisch. "Zusammen mit den Spielern möchte ich den Traum der Fans von einem WM-Sommer verwirklichen", sagte Potter laut der Mitteilung.

Bislang blamable WM-Qualifikation

Potter übernimmt bei den Skandinaviern eine Landesauswahl mit viel Talent und Qualität, aber ausbleibenden Erfolgserlebnissen: In der WM-Qualifikation steht die Mannschaft um Liverpools 145-Millionen-Einkauf Alexander Isak und Arsenals 65-Millionen-Mann Viktor Gyökeres nach vier Spieltagen noch immer sieglos da und mit nur einem Punkt auf dem letzten Platz der Gruppe B. 

Nach jüngsten Heimpleiten gegen die Schweiz (0:2) und den Kosovo (0:1) einschließlich anhaltender Torflaute entband der Verband den bisherigen Nationaltrainer Tomasson mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben. Potter hatte daraufhin Interesse an dem Trainerposten bei den Schweden signalisiert, nachdem sein letzter Premier-League-Club West Ham United ihn wenige Wochen zuvor entlassen hatte.

Erfolgstrainer in Östersund und Nachfolger von Tuchel

Nach Tomasson wird Potter nun der zweite ausländische Nationaltrainer von Schweden in Folge. Er kennt den schwedischen Fußball gut: Der Engländer trainierte von 2011 bis 2018 den Club Östersunds FK, den er von der vierten in die erste Liga sowie 2017 zum ersten Pokalsieg der Vereinsgeschichte und in die Europa League geführt hatte. Nach seiner Zeit in dem schwedischen Ski-Ort wechselte er in seine englische Heimat. Dort betreute er unter anderem mehrere Premier-League-Clubs, darunter kurzzeitig auch den FC Chelsea, bei dem er 2022 Nachfolger von Thomas Tuchel wurde. (dpa)

