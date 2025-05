Ex-Coach Kovac zu Abschied von Müller: "Bisschen merkwürdig"

In seiner Zeit als Trainer des FC Bayern war Thomas Müller unter Niko Kovac oft nur Ersatz. Nun äußerte sich der aktuelle BVB-Coach zum Abschied der Bayern-Ikone.

Dortmund. Den bevorstehenden Abschied von Fußball-Weltmeister Thomas Müller vom FC Bayern München lässt auch dessen Ex-Coach Niko Kovac nicht kalt. "Dass er weg ist, ist schon ein bisschen merkwürdig", sagte der aktuelle Coach von Borussia Dortmund vor dem 33. Spieltag.

Am Samstagabend steht für Ex-Nationalspieler Müller dessen vorerst letztes Bundesliga-Heimspiel mit dem FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach an. Der 35-Jährige erhält beim neuen deutschen Meister keinen neuen Vertrag mehr.

Kein einfaches Verhältnis bei den Bayern: Niko Kovac und Thomas Müller Bild: Hasan Bratic/dpa

"So ist der Lauf der Dinge", sagte Kovac, der in seiner Zeit als Bayern-Trainer 2018/2019 seine Differenzen mit dem Bayern-Idol hatte. Müller hatte später mal erklärt, dass es sich beide nur in sportlichen Dingen uneins gewesen seien.

"Er wird sicher in der Bundesliga wieder aufschlagen - wahrscheinlich beim FC Bayern München. Es wird nur eine kleine Pause sein", meinte Kovac. "Und wenn er aufhört, wird er sicher weiter seinen Golfsport praktizieren. Und das macht er übrigens fantastisch." (dpa)