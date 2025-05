Ex-England-Star Ferdinand fällt als TV-Experte aus

Seit einem Jahrzehnt analysiert Rio Ferdinand Fußballspiele im britischen Fernsehen. Doch diese Woche muss er aussetzen.

London.

Der frühere englische Fußball-Nationalspieler Rio Ferdinand muss gesundheitsbedingt auf seinen Einsatz als TV-Experte beim Halbfinale der Champions League verzichten. Der 46-Jährige veröffentlichte in den sozialen Netzwerken ein Foto von sich in einem Bett, das dem Augenschein nach in einem Krankenhaus aufgenommen wurde. Darauf zeigte er einen erhobenen Daumen.