Ex-Europacupsieger Sampdoria steigt erstmals in 3. Liga ab

Mit Gianluca Vialli und Roberto Mancini sorgte Sampdoria Genua einst in Europa für Furore, nun geht es für den abgestürzten italienischen Club in der Serie C weiter.

Genua. Der frühere Europacupsieger Sampdoria Genua ist erstmals in seiner Club-Geschichte in die Serie C abgestiegen. Der italienische Traditionsclub, der einst mit Stars wie Gianluca Vialli und Roberto Mancini zu Europas Spitze gehörte, kam am letzten Spieltag der Serie B nicht über ein 0:0 bei Juve Stabia hinaus und muss damit als Drittletzter runter. Erst vor zwei Jahren war der Club aus der Serie A abgestiegen.

Sampdoria gewann 1990 den Europapokal der Pokalsieger und erreichte zwei Jahre später das Endspiel im Landesmeister-Wettbewerb. Dort gab es im Londoner Wembleystadion eine bittere 0:1-Niederlage nach Verlängerung gegen den FC Barcelona und Trainer Johan Cruyff, das Tor erzielte damals der heutige niederländische Nationaltrainer Ronald Koeman. (dpa)