Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Ex-Europameister-Coach Mancini geht nach Katar

Roberto Mancini wechselt nach Katar. (Archivbild)
Roberto Mancini wechselt nach Katar. (Archivbild) Bild: Emmanuele Mastrodonato/Zuma Press/dpa
Roberto Mancini wechselt nach Katar. (Archivbild)
Roberto Mancini wechselt nach Katar. (Archivbild) Bild: Emmanuele Mastrodonato/Zuma Press/dpa
Fußball
Ex-Europameister-Coach Mancini geht nach Katar
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

2021 führte Roberto Mancini die Squadra Azzurra überraschend zum EM-Titel, in Saudi-Arabien hatte er nicht so viel Erfolg. Nun geht es für den früheren Starstürmer in Katar weiter.

Doha.

Der frühere italienische Europameister-Coach Roberto Mancini hat in Katar einen neuen Job gefunden. Der 60-Jährige unterschrieb bei Al-Sadd einen Vertrag über zweieinhalb Jahre, wie der Club auf X mitteilte.

Mancini war zuletzt Nationaltrainer in Saudi-Arabien, wo der Vertrag allerdings im Oktober vergangenen Jahres aufgelöst worden war. Zuvor hatte der frühere Starstürmer von Sampdoria Genua die italienische Nationalmannschaft 2021 bei der EM überraschend zum Titel geführt. Auch als Vereinscoach sammelte Mancini insbesondere bei Inter Mailand und Manchester City Erfolge.

Bekanntester Spieler bei Al Sadd ist der frühere Liverpool- und Hoffenheim-Stürmer Roberto Firmino. In der katarischen Liga rangiert der amtierende Meister aktuelle nur im Tabellenmittelfeld. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
16:00 Uhr
2 min.
3. Handball-Liga: Klappt es für den SV 04 Oberlosa mit dem zweiten Auswärtssieg?
Symbolbild.
Nach dem Heimsieg gegen die Sportfreunde Söhre fahren die Schwarz-Gelben mit viel Selbstvertrauen zur HG Hamburg-Barmbek. Mit einem weiteren Erfolg könnten die Vogtländer ihr Punktekonto ausgleichen.
Rico Michel
11.11.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge erteilt weiterem Lebensmittelmarkt eine Absage
Auf diesem Gelände an der B 101 in Lauter könnte bald ein weiterer Einkaufsmarkt entstehen.
Im Dezember 2022 hat in Lauter an der Staatsstraße B 101 ein neu gebauter Rewe-Markt eröffnet. Nun gibt es ein ähnliches Ansinnen fast direkt gegenüber. Das Votum der Stadträte fiel eindeutig aus.
Anna Neef
11.11.2025
2 min.
Seltene Krebsart: US-Torhüterin stirbt mit nur 21 Jahren
Mia Hamant wurde nur 21 Jahre alt.
Der US-Fußball trauert um eine junge Torfrau. Mia Hamant bekommt im April die Diagnose Nierenkrebs. Sie kämpft bis zum Schluss - vergeblich.
16:00 Uhr
2 min.
Limbach-Oberfrohnaer verursacht Unfall in Chemnitz: Geschädigte zeigt Mitgefühl
Ein Unfall auf einem Chemnitzer Parkplatz endete am Donnerstag vor Gericht.
Auf einem Parkplatz in Chemnitz hatte der Limbach-Oberfrohnaer eine 74-Jährige angefahren. Sie erlitt schwere Verletzungen. Groll zeigte sie vor Gericht aber nicht.
Julia Grunwald
12.11.2025
2 min.
Keine Gleise, aber: Grenzbrücke im Erzgebirge erhält Bahnsignal
Ein Eisenbahnsignal am Grenzübergang in Bärenstein erinnert an die Grenzverbindung zu Vejprty.
Erstaunte Blicke hat am Dienstag eine Aufbauaktion in Bärenstein geerntet. An der gemeinsamen Mitte zur tschechischen Nachbarstadt Vejprty hat ein Zeitzeugnis seinen Platz erhalten.
Christof Heyden
29.10.2025
2 min.
Nach Ausraster: Weltfußballer Vinícius Jr. entschuldigt sich
Vinicius Junior sorgt in Madrid für Wirbel. (Archivbild)
Diese Szene sorgte im Clásico für Wirbel. Der brasilianische Starstürmer Vinícius Jr. war mit seiner Auswechslung überhaupt nicht einverstanden. Nun reagiert er.
Mehr Artikel