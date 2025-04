Ex-Frankfurter Jovic zerstört Inter-Traum vom Triple

Für den FC Bayern ist Inter Mailand gut genug, nicht aber für den Stadtrivalen. Ein früherer Bundesliga-Stürmer entscheidet das Pokal-Derby - und beendet Inters Triple-Hoffnung.

Mailand. Der frühere Frankfurter Fußballprofi Luka Jovic hat im Stadtduell die Hoffnungen von Inter Mailand auf das Triple beendet. Im Rückspiel des Pokal-Halbfinales traf der Stürmer beim 3:0 (1:0) in San Siro doppelt für die AC Mailand. Durch den Prestige-Sieg zog das Team von Trainer Sérgio Conceição ins Finale der Coppa Italia ein. Das Hinspiel endete 1:1.

Der überragende Jovic (36. und 49. Minute) erzielte die ersten beiden Tore im Derby, Tijjani Reijnders (85.) machte in der Schlussphase alles klar. Im Finale am 14. Mai in Rom trifft der Club auf den FC Bologna oder den FC Empoli, die am Donnerstag aufeinandertreffen. Das Hinspiel hatte Bologna 3:0 gewonnen.

Bayern-Schreck Inter bleiben noch zwei Titeloptionen. In der Champions League trifft der Club im Halbfinale auf den FC Barcelona, in der Meisterschaft führt Inter punktgleich mit der SSC Neapel die Tabelle an. (dpa)