Ex-Gladbach-Coach Farke schafft Aufstieg mit Leeds

Leeds United ist zurück in der Premier League. Ein großer Erfolg - auch für einen ehemaligen Bundesliga-Trainer, der langsam zum Aufstiegsspezialisten wird.

Leeds. Der ehemalige Gladbach-Trainer Daniel Farke hat mit Leeds United den Aufstieg in die Premier League perfekt gemacht. Der Club aus dem Norden Englands gewann am Montag sein Heimspiel gegen Stoke City mit 6:0 und schaffte damit zwei Spieltage vor Saisonende die Rückkehr in Englands Topliga, weil der FC Burnley kurz darauf im Spitzenspiel gegen Sheffield United mit 2:1 siegte. Damit sicherte sich auch Burnley den Aufstieg.

Farkes zweite erfolgreiche Station in der Premier League

Farke (48) war in der Saison 2022/23 Trainer bei Borussia Mönchengladbach, musste am Niederrhein aber nach nur einem Jahr wieder gehen. In England hatte Farke zuvor bereits sehr erfolgreich bei Norwich City gearbeitet. Schon auf dieser Station feierte er sogar zweimal den Aufstieg in die Premier League - 2019 und 2021.

Gegen Stoke krönte sich Joël Piroe zum Matchwinner für United. Der Stürmer aus den Niederlanden erzielte vier Treffer - alle in der ersten Halbzeit. (dpa)