Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Ex-Kapitän Gündogan teilt Nagelsmanns Argumentation nicht

Sieht den Fall Sané anders als sein Ex-Trainer: Ilkay Gündogan.
Sieht den Fall Sané anders als sein Ex-Trainer: Ilkay Gündogan. Bild: Christian Charisius/dpa
Sieht den Fall Sané anders als sein Ex-Trainer: Ilkay Gündogan.
Sieht den Fall Sané anders als sein Ex-Trainer: Ilkay Gündogan. Bild: Christian Charisius/dpa
Fußball
Ex-Kapitän Gündogan teilt Nagelsmanns Argumentation nicht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Was wird aus Leroy Sané in der Nationalmannschaft? Ex-Kapitän Ilkay Gündogan hat eine klare Empfehlung für den Bundestrainer.

Istanbul.

Der frühere Nationalmannschafts-Kapitän Ilkay Gündogan sieht den Fall Leroy Sané anders als Bundestrainer Julian Nagelsmann. Geht es nach Gündogan, steht für seinen Teamkollegen demnächst ein DFB-Comeback auf dem Programm. "Er spielt jetzt nicht bei irgendeinem Verein, er spielt immer noch bei Galatasaray, also auf hohem Niveau. Für mich persönlich gehört Leroy in den WM-Kader der deutschen Nationalmannschaft 2026", sagte Gündogan dem "Kicker".

Nagelsmann hatte Anfang August die Nicht-Nominierung von Sané (29) so begründet: "Leroy spielt jetzt in einer Liga, die einen Tick schlechter ist als die deutsche. Er muss sich in der türkischen Liga jetzt beweisen, Tore schießen. Ich erwarte keine Wunderdinge, aber schon eine gewisse Quote." Der Offensivspieler war im Sommer vom FC Bayern in die Türkei gewechselt.

Ex-Kapitän fordert differenzierte Betrachtung

Gündogan sieht die Einsortierung nur über die Liga-Zugehörigkeit kritisch. "Spanien wurde sogar mit Aymeric Laporte aus der Saudi Pro League Europameister 2024. Auch bei Portugal und Frankreich gibt es solche Beispiele. Und ich finde die türkische Liga gar nicht schlecht bisher", stellte Gündogan klar. 

Sané war zuletzt kein Teil der Nationalmannschaft.
Sané war zuletzt kein Teil der Nationalmannschaft. Bild: Uwe Anspach/dpa
Sané war zuletzt kein Teil der Nationalmannschaft.
Sané war zuletzt kein Teil der Nationalmannschaft. Bild: Uwe Anspach/dpa

Die Bundesliga könne man auch nicht mit der Premier League vergleichen. "Dementsprechend muss man das alles auch ein bisschen differenziert betrachten", sagte Gündogan. Deutschland befindet sich nach den jüngsten zwei Siegen gegen Luxemburg (4:0) und in Nordirland (1:0) wieder auf WM-Kurs. Beim Auswärtsspiel in Luxemburg am 14. November sowie drei Tage später gegen die Slowakei reichen zwei Siege, um im Sommer 2026 sicher dabei zu sein. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
18.10.2025
1 min.
Sané führt Galatasaray mit Doppelpack zum Derby-Sieg
Leroy Sané war am Samstag Galatasarays Matchwinner gegen Basaksehir. (Archivbild)
Galatasaray gewinnt das Istanbuler Stadtduell bei Basaksehir - und Leroy Sané ist mittendrin. Auch mit Blick auf das Nationalteam dürften ihm die Tore guttun.
20.10.2025
2 min.
Umfrage: Mehrheit hält Bürgergeldreform für gerechter
Gerechter und gut – so finden viele Menschen einer Umfrage zufolge die neue Grundsicherung. (Symbolbild)
Strengere Regeln, härtere Sanktionen: Die neue Grundsicherung sorgt für Diskussionen. Laut einer Umfrage halten viele die Reform für gerechter – bei ihren Erwartungen sieht es aber anders aus.
19.10.2025
3 min.
Erzgebirgs-Fleischerei überrascht Chemnitzer mit Wurst-Adventskalender
Angelika Will mit dem Wurst-Adventskalender der Fleischerei Nagy in Amtsberg.
Mit Pfeffersalami und Rinderknacker ist dieser Adventskalender eine Spezialität für die Fleischesser der Region. Wie es zu dem kuriosen Produkt kam und wie man es rechtzeitig bekommt.
Erik Anke
19.10.2025
5 min.
Gaza-Waffenruhe übersteht erste schwere Krise
Seit dem 10. Oktober ist die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen in Kraft. (Archivbild)
Israel greift im Gazastreifen an, nachdem es der Hamas vorgeworfen hatte, seine Streitkräfte attackiert zu haben. Beide Seiten sehen sich aber weiter an die Waffenruhe gebunden.
Sara Lemel, dpa
02.10.2025
4 min.
Nagelsmann greift durch: Ohne Füllkrug in WM-Spur
Nagelsmann geht einen neuen Weg mit der DFB-Elf.
Nach dem Quali-Fehlstart reagiert der Bundestrainer: Füllkrug und Mittelstädt fehlen, fünf Rückkehrer und ein Neuling sind dabei. Das direkte WM-Ticket darf nicht weiter in Gefahr geraten.
Arne Richter und Klaus Bergmann, dpa
20.10.2025
2 min.
Neuer Anlauf für Franken-Sachsen-Magistrale: Hofer Oberbürgermeisterin zu Gesprächen in Berlin
Die Franken-Sachsen-Magistrale von Nürnberg nach Dresden ist im bayerischen Abschnitt immer noch nicht elektrifiziert.
Pendler aus dem Vogtland hoffen, dass die Bahnstrecke nach Nürnberg bald duchgängig elektrifiziert ist, um schneller am Ziel zu sein. Doch das kann noch dauern. Was Vogtland-Landrat Thomas Hennig sagt.
Sabine Schott
Mehr Artikel