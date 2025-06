Ex-Leverkusener trifft: Palmeiras erster WM-Viertelfinalist

Palmeiras siegt im brasilianischen Duell. Die Entscheidung gegen Botafogo fällt erst in der Verlängerung. Ein in Deutschland bekannter Fußballprofi trifft.

Philadelphia. Ex-Bundesliga-Profi Paulinho hat Palmeiras aus São Paulo als erstes Team in das Viertelfinale der Club-Weltmeisterschaft geschossen. Der eingewechselte ehemalige Fußballspieler von Bayer 04 Leverkusen erzielte in der Verlängerung (100. Minute) den Treffer zum 1:0 (0:0) im brasilianischen Duell mit Botafogo FR aus Rio de Janeiro.

Paulinho war in der 64. Minute erst in die Partie gekommen in Philadelphia, seit Januar dieses Jahres spielt er für den brasilianischen Meister unter anderem von 2023. 2024 hatte Botafogo den Titel sowie auch die Copa Libertadores gewonnen. Auch in Überzahl nach einer Gelb-Roten Karte gegen Gustavo Gomez (116.) gelang dem Team aber kein Treffer mehr gegen Palmeiras. (dpa)