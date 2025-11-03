Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Ex-Nationalspieler Asamoah mit Bundesverdienstkreuz geehrt

Der frühere Fußball-Nationalspieler Gerald Asamoah (r) erhält von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Bundesverdienstkreuz.
Der frühere Fußball-Nationalspieler Gerald Asamoah (r) erhält von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Bundesverdienstkreuz. Bild: Bernd von Jutrczenka/dpa
Der frühere Fußball-Nationalspieler Gerald Asamoah (r) erhält von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Bundesverdienstkreuz.
Der frühere Fußball-Nationalspieler Gerald Asamoah (r) erhält von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Bundesverdienstkreuz. Bild: Bernd von Jutrczenka/dpa
Fußball
Ex-Nationalspieler Asamoah mit Bundesverdienstkreuz geehrt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Er wurde in Ghana geboren, kam als Kind nach Deutschland und wurde hier zu einem großen Fußballer: Gerald Asamoah. In seiner Heimat ehrt ihn jetzt der Bundespräsident.

Accra.

Der frühere Fußball-Nationalspieler Gerald Asamoah ist mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Er sei ein besonderer "Brückenbauer zwischen Ghana und Deutschland", sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Asamoah erhielt den Orden in Accra, der Hauptstadt seiner Heimat Ghana. Der 47-Jährige begleitet derzeit Steinmeier auf seiner Afrika-Reise als Sondergast.

Auszeichnung für Hilfe für herzkranke Kinder 

Ausgezeichnet wurde der frühere Bundesliga-Profi für seinen Beitrag zur deutsch-ghanaischen Freundschaft und für seine 2007 gegründete "Gerald Asamoah Stiftung für herzkranke Kinder", wie Steinmeier sagte. Ein besonderer Schwerpunkt der Stiftungsarbeit sei Ghana. "Die Stiftung bringt regelmäßig deutsches medizinisches Personal nach Ghana." Die Ärztinnen und Ärzte, Pfleger und Schwestern führten Operationen durch und retteten Kinderleben. 

Steinmeier wies zudem darauf hin, dass Asamoah auch Botschafter für das Projekt "Schule ohne Rassismus" ist. "Das ist etwas, was Du jetzt Tag und Nacht tragen kannst", sagte er nach der Ordensverleihung scherzhaft zu Asamoah - der daraufhin erst einmal tief durchatmete.

Asamoah empfindet "Freude pur"

Asamoah wurde in Ghana geboren und kam mit zwölf Jahren nach Deutschland. Er hat selbst einen Herzfehler. Asamoah spielte unter anderem bei Hannover 96 und dem FC Schalke 04. Im Jahr 2002 wurde er mit der deutschen Nationalmannschaft Vizeweltmeister.

"Dass ich so etwas bekomme, ich kann es noch nicht fassen. Aber es ist einfach Freude pur", sagte Asamoah, der so aufgeregt war, dass er die Verleihungsurkunde kurz nach dem Überreichen fallen ließ. 

Gefragt nach seinen Gefühlen meinte er: "Es ist einfach Stolz, dass die Arbeit, die ich mache, sich lohnt." Die Auszeichnung sei Ansporn weiterzumachen. "Wenn Gott jemanden segnet, muss man versuchen, etwas zurückzugeben." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
01.11.2025
3 min.
Großes Ägyptisches Museum an den Pyramiden eröffnet
Für die Eröffnung gibt es eine große Musik- und Lichtshow und Feuerwerk.
In Teilen zugänglich ist das neue Museum im Großraum Kairo schon seit einem Jahr. Jetzt wird es mit einer pompösen Zeremonie offiziell eröffnet. Unter den Ehrengästen ist Bundespräsident Steinmeier.
22:42 Uhr
2 min.
Wegen Drohne: Flugverkehr in Brüssel erneut eingestellt
Erst einmal ging nach einer Drohnensichtung am Flughafen Brüssel nichts mehr. (Archivbild)
Schon wieder bleiben die Flieger wegen einer Drohnensichtung an einem europäischen Flughafen vorerst am Boden - diesmal trifft es Brüssel, und zwar zweimal binnen kürzester Zeit.
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
13.10.2025
3 min.
Nach der WM-Party ins Waisenhaus: Schäfer feiert mit Ghana
Die ghanaischen Fans bejubelten den Sieg gegen die Komoren ausgelassen.
Ghanas Fußballer bejubeln die WM-Qualifikation mit Feuerwerk und Musik. Berater Winfried Schäfer sieht im Team von Trainer Otto Addo viel Potenzial. Er erinnert an Berti Vogts und den EM-Titel.
Thomas Eßer, dpa
22:10 Uhr
2 min.
Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1D ins All gestartet
Der neue Erdbeobachtungssatellit soll vom Kontrollzentrum aus gesteuert werden. (Archivbild)
Er soll Daten über die Erde sammeln, zu Oberflächenveränderungen aber auch für den Katastrophenschutz. Jetzt ist ein weiterer Satellit des Copernicus-Programms unterwegs.
Mehr Artikel